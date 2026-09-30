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Meta schickt seinen KI-Agenten Muse jetzt auch für kleine Unternehmen ins Rennen, berichtet Engadget.com. Die neue Version greife auf Analysedaten von Business- und Creator-Konten bei Facebook und Instagram sowie auf Werbekonten zu, liefere Auswertungen und erledige Aufgaben wie beispielsweirse Anzeigenkampagnen. Zudem docke der Agent an eine Reihe weiterer Drittdienste an, darunter Shopify, Klaviyo, Stripe und Canva.

Meta erweitert seinen KI-Agenten Muse um eine Version für kleine Unternehmen. Wie Engadget.com berichtet, richtet sich Muse Small Business an Firmen, die bereits professionelle Meta-Werkzeuge nutzen und ihre Arbeit auf Facebook und Instagram stärker bündeln wollen. Der Agent kann auf Business- und Creator-Konten zugreifen, Analysedaten auswerten und Werbekonten einbeziehen. Damit soll er Einblicke in die Präsenz auf den Plattformen geben und operative Aufgaben übernehmen, darunter Anzeigenkampagnen. Mehr Zugriff auf Konten und externe Dienste Die neue Version knüpft an Metas zuvor eingeführten Muse-Agenten für Verbraucher an. Für kleine Unternehmen wird der Zugriff deutlich erweitert: Muse kann professionelle Konten auf Metas Plattformen verbinden und Daten aus Facebook, Instagram sowie Anzeigenkonten berücksichtigen. Für die tägliche Arbeit im Marketing bedeutet das, dass Auswertungen und Handlungsvorschläge näher an den bestehenden Kampagnen- und Performance-Daten liegen. Meta ergänzt den Agenten zudem um Schnittstellen zu zahlreichen Drittanbietern. Genannt werden unter anderem Asana, Box, Canva, Dropbox, Figma, Granola, HighLevel, Intuit QuickBooks, Klaviyo, Lovable, Notion, Shopify, Slack, Stripe und Zoom. Wenn Unternehmen diese Konten verbinden, soll Muse größere Ziele bearbeiten und Daten aus mehreren Anwendungen zusammenführen. Dazu zählen etwa Analysen zur finanziellen Entwicklung, auffällige Ausgaben, Prioritäten aus E-Mail, Kalender und Nachrichten oder ein Wachstumsplan auf Basis von Verkäufen, Kampagnen und Social-Media-Aktivitäten.

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Mit Muse Small Business versucht Meta, seinen KI-Agenten stärker in den Arbeitsalltag kleiner Firmen einzubinden. Die Verbindung zu Diensten wie Shopify, Stripe, Klaviyo oder Canva zeigt, dass der Agent über reine Plattformauswertungen hinausgehen soll. Besonders relevant ist das für Unternehmen, die Verkauf, Kommunikation, Gestaltung, Buchhaltung und Kampagnenplanung bereits über verschiedene Cloud-Werkzeuge organisieren. Muse soll diese Daten nicht isoliert betrachten, sondern zu konkreten Aufgaben und Empfehlungen verdichten. Gleichzeitig verweist der Bericht auf die bekannten Einschränkungen solcher Systeme. Der Zugriff auf geschäftsbezogene Daten bringt Fragen zu Datenschutz, Kontrolle und Verlässlichkeit mit sich. Meta gibt an, Muse mit mehreren Ebenen für Privatsphäre und Sicherheit entwickelt zu haben. Dennoch bleibt das Risiko, dass ein Agent Anweisungen falsch interpretiert oder sich unvorhersehbar verhält. Für kleine Unternehmen ist daher besonders relevant, welche Konten sie verbinden und welche Aufgaben sie einem solchen System tatsächlich übertragen. Meta baut sein KI-Geschäft aus Die Einführung erfolgt in einer Phase, in der Meta seine KI-Angebote für unterschiedliche Zielgruppen ausweitet. Einen Tag vor der Ankündigung von Muse Small Business hatte das Unternehmen ein neues Enterprise-Geschäft vorgestellt, über das KI-Dienste an große Firmen verkauft werden sollen. Die Small-Business-Version ergänzt diese Strategie um ein Angebot für Unternehmen, die näher an Metas Plattformen und professionellen Tools arbeiten. Für die meisten Anforderungen soll Muse Small Business laut Meta kostenlos nutzbar sein. Umfangreichere oder intensivere Nutzung kann jedoch ein Abonnement erfordern. Damit bleibt der Einstieg niedrigschwellig, während Meta zugleich eine kostenpflichtige Nutzung für anspruchsvollere Szenarien vorbereitet. Offen ist vor allem, wie zuverlässig Muse im Alltag mit verbundenen Geschäfts-, Werbe- und Analysedaten arbeitet und welche Nutzung künftig tatsächlich hinter einer Subscription liegt.

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