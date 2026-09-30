Die neue Studie des EHI zeichnet das Bild eines digital gut ausgestatteten, zugleich selektiver agierenden deutschen Onlinehandels. Viele Basisfunktionen sind etabliert, doch zusätzliche Services rund um Versand und Zustellung werden stärker an Sortiment, Aufwand und Kosten gekoppelt. Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich Payment: Mobile Wallets gewinnen deutlich an Reichweite, während Paypal seine Spitzenposition im Online-Bezahlen behauptet.

Wallets wachsen, Paypal bleibt vorn

Wallets und Kreditkarten gehören 2026 zu den am häufigsten angebotenen digitalen Zahlungsarten. 97,2 Prozent der 1.000 Shops bieten Wallets an, Kreditkarten akzeptieren 96,6 Prozent. Visa kommt auf 94,3 Prozent, Mastercard auf 94,1 Prozent und American Express auf 52,3 Prozent. Innerhalb der Wallets bleibt Paypal mit 96,3 Prozent die dominierende Option. Apple Pay legt jedoch sichtbar zu: Der Anteil stieg von 37,8 Prozent im Vorjahr auf 49,0 Prozent. Auch Google Pay wächst von 23,1 auf 32,0 Prozent.

Der Rechnungskauf bleibt mit 81,7 Prozent nahezu unverändert eine der verbreitetsten Zahlungsarten im deutschen E-Commerce. Ratenkauf oder Finanzierung sind bei 45,9 Prozent der untersuchten Anbieter verfügbar. Wero wird in der aktuellen Erhebung erstmals separat ausgewiesen und erreicht zum Start eine Verfügbarkeit von 3,0 Prozent der Onlineakteure. Damit zeigt sich ein Markt, in dem etablierte Verfahren weiter stark bleiben, während mobile und neue Angebote schrittweise zusätzliche Präsenz gewinnen.