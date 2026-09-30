Shopify öffnet KI-Agenten künftig die Kasse, berichtet Pluang.com. Bisher habe der digitale Einkaufshelfer nur Produkte suchen und den Warenkorb füllen können. Nun könne ein browserbasierter Agent Bestellungen prüfen, ändern und abschließen, inklusive Bezahlung über „Shop Pay“, vorausgesetzt, der Nutzer habe dies erlaubt. Shopify habe diese Funktion für alle berechtigten Händler bereits freigeschalten.

Shopify erweitert den Handlungsspielraum von KI-Agenten

Shopify öffnet browserbasierten Einkaufsagenten einen deutlich größeren Teil des Kaufprozesses. Wie berichtet Pluang.com, konnten digitale Einkaufshelfer bislang Produkte suchen und Artikel in den Warenkorb legen. Künftig können KI-Agenten auf Händlerseiten auch Bestellungen prüfen, Positionen ändern und den Kauf abschließen. Die Bezahlung kann dabei über Shop Pay erfolgen, sofern der Käufer dies zuvor erlaubt hat.

Technisch stützt Shopify die Erweiterung auf neue WebMCP-Tools. Sie sollen strukturierte Schnittstellen bereitstellen, über die Agenten Transaktionen effizienter und präziser ausführen können. Der Schritt verschiebt den Einsatz von Einkaufsassistenten von der reinen Produktsuche hin zu einem durchgängigen Checkout-Prozess. Für Händler bedeutet das: Agenten können näher an den tatsächlichen Umsatzpunkt rücken, ohne dass die Autorisierung durch den Nutzer entfällt.

Vom Warenkorb bis zur Bezahlung

Im Payment-Ablauf bleibt die Zustimmung des Käufers der zentrale Rahmen. Shopify beschreibt die neue Funktion als Unterstützung für browserbasierte Agenten, die mit Berechtigung des Nutzers eine Bestellung inspizieren, aktualisieren und finalisieren können. Damit wird der digitale Assistent stärker in operative Abläufe des E-Commerce eingebunden. Die Funktion ist laut den Angaben bereits für alle berechtigten Händler freigeschaltet.