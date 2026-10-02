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Otto verkauft über Online-Shop und App künftig digitale Nintendo-Spiele, berichtet Retail-News.de. Beim Widerrufsrecht gehe der Händler einen eigenen Weg: Der Käufer müsse beim Kauf nicht darauf verzichten, sondern entscheide selbst, ob er den Code im Kundenkonto sofort freischalte. Andernfalls erhalte er ihn erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, bis dahin bleibe dafür eine Stornierung möglich. Die neue Infrastruktur solle später auch Softwarelizenzen, Guthabenkarten, Gutscheine und E-Books ausliefern. Einen Zeitplan nenne Otto bislang nicht.

OTTO erweitert sein Geschäftsmodell um digitale Produkte und startet dafür mit dem digitalen Spielekatalog von Nintendo. Kundinnen und Kunden können die Downloadtitel künftig über den Online-Shop und die App kaufen, wie Retail-News.de berichtet. Der Händler ergänzt damit sein bisher vor allem physisch geprägtes Sortiment um Inhalte, die nach dem Kauf im Kundenkonto bereitgestellt werden können. Der Start mit Nintendo knüpft an eine bestehende Partnerschaft im Bereich Unterhaltungselektronik an. Für OTTO ist das Angebot zugleich ein Testfeld für eine neue technische Infrastruktur, die später weitere digitale Waren abdecken soll. Geplant sind unter anderem Softwarelizenzen, Guthabenkarten, Gutscheine und E-Books. Damit erschließt der Händler ein Geschäft, das ohne klassische Lagerung und Versandprozesse auskommt. Aktivierung mit Wahlmöglichkeit Besonderes Gewicht legt OTTO auf den Umgang mit dem Widerrufsrecht. Käuferinnen und Käufer müssen beim Erwerb nicht sofort verzichten, um den digitalen Inhalt grundsätzlich bestellen zu können. Stattdessen entscheiden sie im Kundenkonto selbst, ob der Code unmittelbar freigeschaltet werden soll. Erfolgt diese Aktivierung, steht der Inhalt direkt zur Nutzung bereit.

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Wer den Code nicht sofort freischaltet, erhält ihn erst nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist. Bis dahin bleibt eine Stornierung möglich. OTTO nähert den Kauf digitaler Produkte damit stärker an vertraute Abläufe im Onlinehandel an. Der Ansatz unterscheidet sich von Modellen, bei denen die sofortige Nutzung bereits beim Kauf an einen ausdrücklichen Verzicht auf das Widerrufsrecht gekoppelt ist. Technische Basis für digitale Sortimente Die neue Infrastruktur soll perspektivisch mehr leisten als die Auslieferung von Nintendo-Codes. OTTO prüft den Ausbau auf weitere digitale Produktgruppen und Partnerangebote. Für das Plattformgeschäft eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten, Inhalte und Services ohne physischen Versand in bestehende Kaufprozesse einzubinden. Damit wird der Einstieg in digitale Spiele zu einem Baustein für eine breitere Erweiterung des Angebots. Für Kundinnen und Kunden entsteht ein Prozess, der schnelle Bereitstellung mit einem klar geregelten Aktivierungsschritt verbindet. Für OTTO schafft die Lösung eine skalierbare Grundlage für digitale Waren, deren Kauf, Auslieferung und Nutzung vollständig online erfolgen. Offen bleibt, wann weitere Kategorien wie Softwarelizenzen, Guthabenkarten, eigene digitale Wertgutscheine oder E-Books folgen. Einen konkreten Zeitplan hat OTTO bislang nicht genannt.

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