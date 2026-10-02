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Temu hat in seinem Markenregister-Portal eine eigene Kategorie für geschützte geografische Angaben eingerichtet, berichtet Channelx.world. Sie betrifft Produkte, deren Qualität oder Ruf an ihre Herkunft gebunden ist. Wer Rechte an einer solchen Bezeichnung hält, könne in allen Märkten mutmaßliche Verstöße direkt melden; Temu prüfe die Hinweise anschließend umgehend. Die Neuerung gehe auf mehr als 100 Treffen mit Verbänden, Kammern und Start-up-Netzwerken in Europa zurück.

Temu erweitert Markenregister um geografische Herkunftsangaben Temu hat in seinem Brand Registry Portal eine eigene Kategorie für geschützte geografische Angaben eingeführt. Sie richtet sich an Rechteinhaber von Produkten, deren Qualität, Ruf oder Besonderheit eng mit ihrer geografischen Herkunft verbunden ist. Über die neue Funktion können sie in allen Märkten mutmaßliche GI-Verstöße direkt an Temu melden. Die Hinweise werden anschließend zur Prüfung weitergeleitet, wie Channelx.world berichtet. Geografische Angaben sind für viele lokale Produzenten ein zentrales Schutzinstrument. Sie stehen für Herkunft, handwerkliche Expertise und kulturelles Erbe. Zugleich haben sie wirtschaftliche Bedeutung für Gemeinschaften, deren Einkommen vom Ruf ihrer regionalen Produkte abhängt. Im Onlinehandel soll der Schutz solcher Bezeichnungen dazu beitragen, Vertrauen bei Verbrauchern zu sichern und authentische Produkte besser sichtbar zu machen. Die neue GI-Kategorie ergänzt Temus bestehende Instrumente zum Schutz geistigen Eigentums. Ziel ist ein zugänglicherer Prozess für Rechteinhaber, die mögliche Verstöße melden und direkt mit der Plattform zusammenarbeiten wollen. Nach Angaben von Temu reagiert das Unternehmen damit auch auf Rückmeldungen aus Europa: In mehr als 100 Treffen mit Handelsverbänden, Kammern und Start-up-Netzwerken sei Komplexität wiederholt als Hürde für digitales Geschäft genannt worden.

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Schutzmaßnahmen gegen Produkt- und Markenverstöße Temu ordnet die Funktion in ein breiteres Programm zum Schutz geistigen Eigentums ein. Dazu zählen die Zusammenarbeit mit Rechteinhabern, proaktive Überwachung, eigene Technologie und Prüfungen durch menschliche Expertinnen und Experten. Für GI-Rechteinhaber soll die Neuerung einen klareren Weg schaffen, um Hinweise einzureichen und die Authentizität ihrer Produkte zu schützen. Temu beschreibt den Ansatz als praktische Unterstützung für lokale Unternehmen, die online mit weniger Aufwand gegen mögliche Verstöße vorgehen wollen. Der Schritt ist auch für den Verbraucherschutz relevant, weil geografische Angaben Kaufentscheidungen beeinflussen können. Wenn Herkunftsbezeichnungen im digitalen Vertrieb missbräuchlich genutzt werden, leidet das Vertrauen in geprüfte Qualität und regionale Herkunft. Temus neue Kategorie setzt daher an einer Schnittstelle von Markenrecht, Produzentenschutz und Plattformkontrolle an. Sie macht die Meldung potenzieller Verstöße stärker formalisiert und für Rechteinhaber leichter auffindbar. Nach Temus Intellectual Property Protection Report 2026 umfasst die Datenbank für proaktive Überwachung mehr als 15.000 Marken. Im Berichtszeitraum übertrafen proaktive Entfernungen potenziell rechtsverletzender Angebote die reaktiven Takedowns im Verhältnis 331 zu 1. Zusätzlich arbeitet Temu über die Brand Guardian Initiative direkt mit mehr als 3.000 Marken zusammen. Ressourcen zur IP-Compliance stellt das Unternehmen über sein Seller Education Center bereit.

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