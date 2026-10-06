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Zalando lädt im April 2027 erstmals zum Festival „Access All Areas“ nach Berlin, berichtet Fashionunited.de. Bis zu 40.000 Besucher sollen am 24. und 25. April in der Station Berlin und im Tempodrom Konzerte und Markenauftritte erleben und limitierte Produkte ergattern können. Das Format knüpfe an die einstige Modemesse Bread & Butter an. Mit dabei seien 14 Marken, angeführt von Adidas, Calvin Klein und Nike. Für Mitglieder des Kundenprogramms Zalando Plus sei der Eintritt frei.

Zalando baut sein kulturelles Engagement deutlich aus: Am 24. und 25. April 2027 veranstaltet der Onlinehändler erstmals das Festival „Access All Areas“ in Berlin. Wie Fashionunited.de berichtet, sollen in der Station Berlin und im Tempodrom bis zu 40.000 Besucher Live-Auftritte, Markeninszenierungen und limitierte Produkt-Drops erleben. Das Format knüpft an die frühere Messe Bread & Butter by Zalando an und soll deren Ansatz in ein zeitgemäßes Festivalformat übertragen. Mit „Access All Areas“, kurz AAA, will Zalando stärker als Plattform für Inspiration, Entertainment und Marketing-Erlebnisse auftreten. Das Festival ist damit mehr als ein Event rund um Mode, Sport und Beauty: Es soll die Interaktion mit Kund:innen ausbauen und Partnermarken einen direkten Zugang zu ihrer Zielgruppe bieten. Zalando selbst beschreibt AAA als „Liebeserklärung an Berlin“, also an die Stadt, in der das Unternehmen verwurzelt ist. Markenwelten, Musik und Produkt-Drops Zum Start sind 14 Partnermarken angekündigt. Als Hauptpartner treten Adidas, Calvin Klein und Nike auf. Weitere beteiligte Labels sind Asics, Dr. Martens, Lululemon, New Balance, On, Puma, Tommy Hilfiger und Vans. Aus dem Beauty-Segment kommen Beauty of Joseon, Kérastase und MAC hinzu. Die Marken sollen auf dem Festival exklusive Produkte, immersive Markenwelten und eigene Auftritte präsentieren.

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Musikalisch setzt Zalando auf internationale Strahlkraft: Als Headlinerin ist die vierfach für den Grammy nominierte Singer-Songwriterin RAYE bestätigt. Weitere Acts will das Unternehmen in den kommenden Monaten bekannt geben. Damit verbindet Zalando Markenkommunikation, Live-Erlebnis und Entertainment zu einem Format, das an Festivalbesucher vor Ort ebenso adressiert ist wie an die digitale Community. Zalando Plus rückt in den Mittelpunkt Eine zentrale Rolle spielt das Kundenprogramm Zalando Plus. Nach Unternehmensangaben zählt es mehr als 20 Millionen Mitglieder in 17 europäischen Märkten. Für Mitglieder in den teilnehmenden Märkten ist der Eintritt zum Festival kostenlos. Der exklusive Vorverkauf soll im Januar 2027 starten; weitere Details will Zalando später veröffentlichen. Damit wird Kundenbindung sichtbar in ein Erlebnisformat übersetzt. Auch Nutzer:innen, die nicht nach Berlin kommen, sollen AAA verfolgen können. Über die Zalando-App plant das Unternehmen Livestreams, redaktionellen Content und exklusive Drops, die über das Festivalwochenende hinaus verfügbar sein sollen. Die nächsten offenen Punkte bleiben die weiteren Musik-Acts, konkrete Ticketdetails und die Ausgestaltung der digitalen Angebote bis zum Start am 24. April 2027.

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