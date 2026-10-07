Die britische The Very Group, Betreiberin der Onlinehändler Very und Littlewoods, setzt bei der Shop-Personalisierung auf die Plattform von Made With Intent. Laut Retailtechnologyinnovationhub.com soll die Lösung erkennen, welche Absicht Kundinnen und Kunden während ihres Besuchs verfolgen. Dafür wertet sie mehr als 800 Verhaltenssignale aus und entscheidet in Echtzeit, welche Inhalte, Rabatte oder Zahlungsoptionen angezeigt werden.

Personalisierung nach Kaufabsicht

Im Zentrum steht eine agentische Entscheidungslogik, die auf einem proprietären Modell und einem Optimierungsagenten basiert. Die Plattform ordnet Besucherinnen und Besucher unterschiedlichen Intent-Kombinationen zu und testet, welche Ansprache in welchem Kontext wirkt. Erkenntnisse aus einer Sitzung werden für spätere Besuche genutzt. Damit verschiebt The Very Group die Personalisierung im E-Commerce stärker auf den Moment der konkreten Kaufabsicht.

Praktisch bedeutet das: Kundinnen und Kunden können individuelle Rabattangebote sehen, wenn ihre bisherigen Shopping-Trends dafür sprechen. Ebenso sind Hinweise an bestimmten Punkten der Customer Journey vorgesehen. Dazu zählen auch personalisierte Zahlungsoptionen, die dann erscheinen, wenn sie aus Sicht der Plattform relevant sind. The Very Group beschreibt die Lösung als neuen Hebel für das E-Commerce-Team, um schnell und skalierbar zu steuern, was Kunden wann sehen.