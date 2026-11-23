Etsy gerät wegen einer Änderung seiner Nutzungsbedingungen unter Druck. Ab dem 16. Dezember soll eine neue Klausel gelten, nach der Etsy sowie „third party partners and vendors“ Inhalte von Verkäufern nutzen dürfen, um Technologien für KI und maschinelles Lernen zu entwickeln, zu trainieren, zu testen und zu verbessern. Darüber berichtet Engadget.com. Nach Angaben der New York Times haben daraufhin zahlreiche Anbieter handgemachter Waren die Plattform verlassen, weil sie befürchten, ihre Kunstwerke und Produktinhalte könnten für KI-Training verwendet werden.

Etsy verweist auf bestehende Praxis

Das Unternehmen weist die Kritik zurück und beschreibt die Formulierung als Klarstellung. James Ossman, Vice President of Operations bei Etsy, erklärte, die Plattform nutze Inhalte der Verkäufer nicht zum Kopieren ihrer Originalarbeiten oder als Ersatz für deren Kreativität. Die Inhalte gehörten weiterhin den Verkäufern; Etsy beanspruche die Kreationen nicht als eigenes Eigentum und räume Dritten kein entsprechendes Recht ein.

Nach Darstellung des Unternehmens dient der Einsatz von KI vor allem Funktionen im Marktplatzbetrieb. Etsy nennt automatische Übersetzungen von Angebotsbeschreibungen, die Platzierung von Listings in Marketing-Kampagnen sowie Werkzeuge zur Auswertung der Shop-Performance. Dazu zählen etwa Optimierungshilfen für Listings und statistische Zusammenfassungen. Die neue Klausel steht damit im Zentrum einer breiteren Frage: Wie transparent müssen Online-Marktplätze erklären, welche Verkäuferdaten in automatisierte Systeme einfließen?

Zugriff für Drittpartner bleibt sensibel

Besonders kritisch sehen Verkäufer den Passus zu Drittpartnern und Dienstleistern. Etsy bestätigt, dass ausgewählte Partner Zugriff auf Inhalte erhalten können. Genannt werden Dienste zur Betrugserkennung sowie Partner, die dabei helfen sollen, Produkte außerhalb von Etsy sichtbarer zu machen. Zugleich erklärt das Unternehmen, KI-Crawler daran zu hindern, Listings für das Training eigener Modelle auszulesen.

Der Konflikt trifft Etsy in einer Phase, in der die Plattform ohnehin stärker kritisiert wird. Neben der KI-Klausel gibt es Vorwürfe, dass massenproduzierte und per Dropshipping vertriebene Artikel die Seite zunehmend prägen. Für unabhängige Kreative, die Etsy als Verkaufsort für Kunst, Handwerk und individuelle Produkte nutzen, berührt die Debatte daher den Kern des Plattformversprechens. Ob Ossmans Klarstellung abgewanderte Verkäufer zurückholt, bleibt offen; maßgeblich ist zunächst das Inkrafttreten der aktualisierten Bedingungen am 16. Dezember.