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Künstliche Intelligenz steckt in allen vier Siegerprojekten der „Austrian Retail Innovation Awards“, meldet Handelsverband.at. Ikea Austria verteile Aufträge per KI zwischen Einrichtungshäusern und Logistikzentren und steigere damit die Auftragsprofitabilität um rund zwei Prozent. Der Online-Kunsthändler Meisterdrucke lasse Kunden Kunstwerke über Stimmungen, Beschreibungen oder eigene Fotos suchen statt über Künstlernamen. MPreis stelle Filialmitarbeitern einen mehrsprachigen KI-Assistenten zur Seite, der auch Regallücken und Preisabweichungen erkenne. More & More habe seine Technik für den Online-Handel modernisiert, samt KI-Größenberatung und virtueller Anprobe.

Künstliche Intelligenz prägt die diesjährigen Austrian Retail Innovation Awards: Alle vier Siegerprojekte setzen KI ein, um Prozesse zu verbessern, Mitarbeitende zu entlasten oder das Einkaufserlebnis zu erweitern. Die Auszeichnungen wurden am 19. November beim Retail Tech Day 2026 im Tech Gate Vienna vergeben. Der Handelsverband ehrte die Projekte gemeinsam mit EY; in der Kategorie „Best Digital Transformation“ war ACL advanced commerce labs als Partner beteiligt. Vier Sieger, vier Einsatzfelder In der Kategorie „Best Omnichannel Innovation“ gewann IKEA Austria mit einer Lösung zur besseren Warenverfügbarkeit und Auftragsverteilung. KI verteilt Aufträge zwischen Einrichtungshäusern und Logistikzentren, verbessert Lieferprozesse und senkt Kosten. Laut Angaben steigt dadurch die Auftragsprofitabilität um rund zwei Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten waterdrop & Dateio mit messbarem Omnichannel-Marketing sowie Legero mit einem zentralen Order-Management-System. Den Preis für die „Best Online bzw. Mobile Solution“ erhielt Meisterdrucke. Der Online-Kunsthändler macht Kunstwerke über eine KI-gestützte Bildersuche auffindbar. Kundinnen und Kunden müssen nicht gezielt nach Künstlernamen oder Titeln suchen. Sie können Kunst über Beschreibungen, Stimmungen oder eigene Fotos entdecken. Dadurch werden auch weniger bekannte Werke leichter zugänglich. Platz zwei ging an Kumari & YouKnowMeBest mit einem KI-Shopping-Assistant, Platz drei an Spar mit einer intelligenten digitalen Einkaufsliste.

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KI im Markt und im Onlineshop In der Kategorie „Best In-Store Solution“ setzte sich MPREIS gemeinsam mit Zebra Technologies durch. Der Tiroler Lebensmittelhändler nutzt den „Zebra Companion“, einen mehrsprachigen KI-Assistenten für Filialmitarbeitende. Das System beantwortet Fragen zu Produkten, Arbeitsabläufen und technischen Problemen. Zudem erkennt es Regallücken und Preisabweichungen. Ziel ist ein geringerer interner Kommunikationsaufwand und eine schnellere Unterstützung im Markt. Weitere Auszeichnungen gingen an MPreis & EMSU für Digital Retail Media am Produkt sowie an Leder & Schuh für eine mobile Omnichannel-App. More & More gewann „Best Digital Transformation“ mit einer modularen Commerce-Plattform. Das Modeunternehmen hat seine E-Commerce-Systemlandschaft modernisiert und neue Funktionen eingeführt. Dazu zählen KI-gestützte Größenberatung, „Shop by Look“ und virtuelle Anproben. Die Lösung soll das Einkaufserlebnis verbessern, Retouren reduzieren und die internationale Expansion erleichtern. Auf den Plätzen zwei und drei folgten prokopp mit einer KI-Datenplattform samt Sophie KI sowie Takko Fashion mit einer CRM- und Loyalty-Transformation. Handel setzt auf messbaren Nutzen Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie breit KI im Handel bereits eingesetzt wird: von der Warensteuerung über digitale Einkaufshilfen bis zu Assistenzsystemen für Beschäftigte. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, verweist auf den wirtschaftlichen Nutzen solcher Innovationen. Sie sollen Kosten senken, Mitarbeitende entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Fachjury bestand aus Cordula Cerha von der WU Wien, Awi Lifshitz von weXelerate, Isabel Lamotte vom Handelsverband und Jury-Vorsitzendem Florian Haas von EY. Vergeben wurden die Awards beim Retail Tech Day 2026 am 19. November.

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