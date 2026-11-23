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38 Prozent der Schweizer setzen beim Online-Shopping bereits auf KI, zitiert Watson.ch eine Umfrage von Demoscope. Die KI vergleiche Preise, fasse Bewertungen zusammen und spüre Scheinrabatte auf. Auf Händlerseite arbeite KI bei 81 Prozent der befragten Unternehmen mit, etwa an Produkttexten und Kundenanfragen. Auch halte jeder zehnte Schweizer Online-Händler Einkäufe durch KI-Agenten schon für umsatzrelevant.

Zum Black Friday rückt künstliche Intelligenz im Schweizer Online-Shopping stärker in den Vordergrund. Watson.ch verweist auf eine Demoscope-Umfrage im Auftrag von blackfridaydeals.ch, nach der 38 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer bereits KI beim Einkauf einsetzen. Genutzt wird sie vor allem für Preisvergleiche, Deal-Alarme, Produktempfehlungen und kompakte Zusammenfassungen von Bewertungen. KI wird zum Einkaufsassistenten Für Kundinnen und Kunden übernimmt die Technologie zunehmend Aufgaben, die bisher viel Zeit kosteten. Sie kann Angebote vergleichen, unseriöse Deals erkennen und Scheinrabatte aufspüren. Auch visuelle Suche wird praktischer: Wer ein Outfit auf Pinterest oder bei einer prominenten Person sieht, kann einen Screenshot hochladen und ähnliche Kleidungsstücke finden lassen. Parallel wächst die Bedeutung sogenannter KI-Agenten. Laut einer neuen Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz betrachtet bereits jeder zehnte Schweizer Onlinehändler Einkäufe durch solche Systeme als umsatzrelevant. Für den Onlinehandel bedeutet das: Produkt-, Preis- und Verfügbarkeitsdaten müssen aktuell, strukturiert und maschinenlesbar bereitstehen, damit automatisierte Kaufentscheidungen überhaupt möglich sind.

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Unternehmen nutzen KI für Effizienz Auch auf Händlerseite ist die Technologie längst im Alltag angekommen. Nach Angaben der Fachhochschule Nordwestschweiz setzen 81 Prozent der befragten Unternehmen KI ein, um Zeit zu sparen. Genannt werden Recherchen, Übersetzungen, Datenanalysen, Programmierarbeiten, Produkttexte und die Bearbeitung wiederkehrender Kundenanfragen. Die Automatisierung ersetzt dabei nicht die Kontrolle durch Mitarbeitende. Der Überblick verweist darauf, dass Ergebnisse weiterhin geprüft werden müssen. Bei einigen Anbietern fehlt zudem Fachwissen, was den Einsatz fehleranfällig machen kann. Dynamische Preise und neue Risiken Ein weiteres Einsatzfeld ist die dynamische Preisgestaltung. KI analysiert Nachfrage, Konkurrenzpreise, Lagerbestände und Kaufverhalten. Preise können dadurch automatisch angepasst werden. Dieses Prinzip ist bei Flügen etabliert, wird aber auch von Online-Shops genutzt. Amazon passt bereits seit Jahren die Preise von Millionen Produkten in kurzen Abständen an. Preisunterschiede können sich dabei auch aus Zielgruppen, Standortdaten oder dem verwendeten Gerät ergeben. Im Überblick wird erwähnt, dass iOS-Nutzern teils höhere Preise angezeigt werden als Android-Nutzern. Auch ein Standort mit höherer Kaufkraft kann sich über GPS- oder IP-Daten auf den Preis auswirken. Für Konsumentinnen und Konsumenten bleibt daher der Umgang mit Daten zentral. Vorsicht ist auch bei KI-Agenten geboten, die mit persönlichen Informationen gefüttert werden. Seit August können hierzulande in der Gratis- oder Go-Version von ChatGPT Werbeanzeigen geschaltet werden. OpenAI erklärte laut dem Überblick, Werbetreibende erhielten keinen Zugriff auf Chatverläufe. Der nächste große Praxistest beginnt mit dem Black Friday am 27. November.

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