Die Teuerung in Deutschland hat im September 2026 spürbar angezogen. Die Inflationsrate stieg von 2,9 Prozent im August auf 3,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2023. Das vorläufige Ergebnis wurde bestätigt, ebenso der monatliche Anstieg der Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Auch der harmonisierte Verbraucherpreisindex lag im September bei 3,3 Prozent zum Vorjahresmonat und 0,6 Prozent zum Vormonat. Das Statistische Bundesamt sieht den Hauptgrund in der Entwicklung der Energiepreise.

Energie treibt die Inflation

Besonders stark verteuerten sich Energieprodukte. Sie kosteten im September 2026 insgesamt 14,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit nahm der Preisdruck bei Energie den dritten Monat in Folge zu. Im August hatte der Anstieg noch 10,5 Prozent betragen, im Juli 8,3 Prozent und im Juni 3,4 Prozent. Laut Destatis war dies der stärkste Zuwachs der Energiepreise seit Februar 2023.

Der Preisauftrieb auf dem Rohölmarkt seit Beginn des Iran-Kriegs zeigt sich vor allem bei Mineralölprodukten. Kraftstoffe waren im September um 37,1 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Leichtes Heizöl verteuerte sich sogar um 74,9 Prozent. Auch Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe legten mit 15,6 Prozent deutlich zu. Für Verbraucherinnen und Verbraucher erhöhen sich damit vor allem die laufenden Kosten für Mobilität und Wärme.