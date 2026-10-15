Der vietnamesische E-Commerce-Markt wächst weiter deutlich, doch die Kräfteverhältnisse verschieben sich. Nach dem Q3-Report 2026 von YouNet ECI erreichte das Gross Merchandise Value in den ersten neun Monaten 411,8 Billionen VND. Das entspricht laut den vorliegenden Angaben rund 13,5 Milliarden Euro und einem Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum: Nach 19 Prozent im ersten Halbjahr legte der Markt allein im dritten Quartal um 27 Prozent auf rund 147 Billionen VND zu.

TikTok Shop rückt Shopee immer näher

Der auffälligste Befund betrifft den Wettbewerb zwischen Shopee und TikTok Shop. Shopee blieb in den ersten neun Monaten Marktführer, wuchs beim GMV aber nur um zwölf Prozent. TikTok Shop legte im selben Zeitraum um 38 Prozent zu und damit mehr als dreimal so schnell. Wie Vietnam.vn berichtet, fehlten TikTok Shop im dritten Quartal nur noch rund 4,3 Billionen VND, umgerechnet etwa 140 Millionen Euro, zum Überholen.

Damit ist Vietnams Plattformmarkt extrem konzentriert. Shopee hält laut YouNet ECI 53 Prozent des GMV-Marktanteils, TikTok Shop kommt bereits auf 45 Prozent. Zusammen kontrollieren beide Plattformen 98 Prozent des Marktes. Lazada und Tiki bleiben in dieser Darstellung nur noch Randakteure. Der Vorsprung von Shopee besteht zwar kumuliert über die ersten neun Monate, schrumpft aber durch das hohe Wachstum des contentgetriebenen Wettbewerbers weiter.