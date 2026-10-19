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Kurz vor dem „Invest in Germany Summit“ der Bundesregierung rechnet Amazon vor, seit 2010 mehr als 100 Mrd. Euro in Deutschland investiert zu haben, berichtet Logistik-heute.de. Allein 2025 seien 15 Mrd. Euro geflossen. Der Umsatz kleiner und mittlerer Händler aus Deutschland auf Amazons Marktplatz habe 2025 mehr als 20 Mrd. Euro erreicht, 5,9 Mrd. davon im Export. Die Zahl der Artikel, die diese Händler über den Versandservice FBA verschicken, sei um knapp zehn Prozent gestiegen.

Amazon beziffert Deutschland-Investitionen auf mehr als 100 Milliarden Euro Amazon stellt kurz vor dem von der Bundesregierung ausgerichteten „Invest in Germany Summit“ seine Rolle als Investor und Arbeitgeber in Deutschland heraus. Seit 2010 habe der Konzern hierzulande mehr als 100 Milliarden Euro investiert, berichtet Logistik-heute.de. Allein 2025 seien 15 Milliarden Euro geflossen, eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Die Mittel flossen laut Unternehmen unter anderem in Infrastruktur, Technologie, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie in die Vergütung von Beschäftigten an mehr als 100 Standorten. Im Mittelpunkt steht der Ausbau des deutschen Logistiknetzwerks. Amazon verweist auf fünf neue Verteilzentren in Ettenheim, Kassel, Salzgitter, Cottbus und Dahlewitz. In Zweibrücken soll bis Jahresende ein weiteres Logistikzentrum starten, in Könnern befindet sich ein Standort im Bau. Durch bereits angekündigte Investitionen in Ausbau und Modernisierung des Netzwerks sollen mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Modernisierung, Robotik und Einstieg ohne Vorkenntnisse Amazon betont den Einsatz moderner Technologien wie Robotik, die ergonomischere Arbeitsbedingungen unterstützen und schnelle, verlässliche Lieferungen ermöglichen sollen. Die Modernisierung bestehender Logistikzentren in Bad Hersfeld, Dortmund und Werne soll 2027 abgeschlossen werden. In Koblenz, Pforzheim und Rheinberg laufen die Arbeiten laut Unternehmen auch 2028 weiter.

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Der Konzern positioniert sich zugleich als Arbeitgeber für Quereinsteiger. Ein Einstieg in Logistikberufe soll auch ohne vorherige Qualifikationen möglich sein. Vollzeitbeschäftigte erreichen nach Unternehmensangaben nach zwei Jahren ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 41.600 Euro. Hinzu kommen mögliche Weiterbildungszuschüsse von bis zu 4.500 Euro, ein kostenloses Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und Familienzuschüsse. Marktplatzgeschäft der KMU wächst deutlich Auch kleine und mittlere Unternehmen sollen vom Ausbau profitieren, insbesondere über „Versand durch Amazon“ (Fulfillment by Amazon, FBA). Deutsche KMU, die über Amazon verkaufen, erzielten 2025 nach Unternehmensangaben mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz. Davon entfielen 5,9 Milliarden Euro auf Exporte. Die Zahl der über FBA abgewickelten Einheiten stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp zehn Prozent. Damit verbindet Amazon seine Investitionsbilanz mit dem Wachstum seines Marktplatzgeschäfts im deutschen E-Commerce. Neben Standorten und Versandkapazitäten nennt das Unternehmen auch Cloud Computing, KI-Technologien und Rechenzentrumsinfrastruktur als Felder, mit denen Innovation und Wachstum in Deutschland unterstützt werden sollen. Weitere Investitionen will Amazon beim „Invest in Germany Summit“ der Bundesregierung ankündigen, der am 19. und 20. Oktober in Berlin stattfindet.

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