Amazon baut im November seinen Cloud-Gaming-Dienst Luna in die Prime-Video-App auf Fire TV ein, und das auch in Deutschland und Österreich, berichtet Golem.de. Der Spiele-Tab koste Prime-Kunden nichts extra, das Angebot reiche von „Hogwarts Legacy“ bis „Goat Simulator“. Weder Konsole noch Download sei nötig, als Controller lasse sich auch das Smartphone nutzen. Zudem verknüpfe Amazon Spiele und Serien: Wer „Batman: Caped Crusader“ schaue, könne das passende Spiel direkt in derselben App starten.

Amazon rückt seinen Cloud-Gaming-Dienst Luna näher an Prime Video heran: Im November soll der Dienst in Deutschland und Österreich direkt in die Prime-Video-App auf Fire TV integriert werden, berichtet Golem.de. Der neue Spiele-Tab ist für Prime-Mitglieder ohne Aufpreis nutzbar. Eine Konsole, ein Gaming-PC oder ein Download sind dafür nicht erforderlich.

Spielen direkt aus Prime Video heraus

Der Zugang erfolgt über die Prime-Video-App auf Fire TV: Prime-Mitglieder öffnen die App, wechseln in den Spiele-Tab und können dort auf eine wachsende Bibliothek zugreifen. Laut Amazon startet die Erweiterung im November in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und Schweden. In Kanada, Frankreich, Italien und Spanien ist die Einbindung bereits verfügbar. In den USA und Großbritannien hatte Amazon den Schritt Ende Juli angekündigt.

Zum Angebot zählen bekannte Titel wie Hogwarts Legacy, Star Wars: Galactic Racer, Sonic X Shadow Generations und Assassin’s Creed Mirage. Ergänzt wird die Auswahl durch Casual-Spiele wie Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Dispatch und Wobbly Life. Amazon positioniert Luna damit als niedrigschwelligen Zugang zu Spielen innerhalb einer App, die viele Prime-Kunden bereits für Filme und Serien nutzen.

Serien und Spiele werden enger verknüpft

Ein zentrales Element der Integration ist die Verbindung von Video- und Spieleinhalten. Wer etwa die Animationsserie Batman: Caped Crusader sieht, kann das passende Spiel direkt in derselben App starten. Als Eingabegerät dient neben dem Luna-Controller auch ein Smartphone. Damit senkt Amazon die technische Einstiegshürde weiter, weil weder Konsole noch Download nötig sind.

Die Einbindung in Prime Video folgt auf mehrere Änderungen am Luna-Modell. Seit dem 10. April verkauft Amazon keine Einzelspiele mehr und bietet auch keine Abonnements von Drittanbietern an, wie Gameswirtschaft berichtet. Luna war 2020 gestartet und kam im März 2023 nach Deutschland. Nach Abschluss der aktuellen Erweiterung soll der direkte Zugang über Prime Video in allen 14 Luna-Ländern funktionieren.