Der US-Markendiscounter Bealls startet eine eigene App, berichtet Retaildive.com. Sie solle die Verkaufskanäle enger verzahnen, Stammkunden binden und Neukunden gewinnen. Zum Auftakt werbe Bealls landesweit mit der Kampagne „For the Haul of It“ für die Schnäppchenjagd. Nebenbei wachse auch das Filialnetz auf mehr als 650 Läden in 23 Bundesstaaten.
Bealls verknüpft App-Start mit nationaler Kampagne
Der US-Markendiscounter Bealls startet eine eigene mobile App, wie Retaildive.com berichtet. Die Anwendung soll das Einkaufserlebnis über Verkaufskanäle hinweg enger verbinden und zugleich die Strategie rund um Kundenbindung, Neukundengewinnung und Kundenwert stärken. Bealls positioniert die App damit als digitalen Baustein einer breiter angelegten Wachstumsagenda, in der Daten, Technologie und Kreativität stärker zusammenspielen sollen.
Zum Start setzt das Unternehmen auf die landesweite Kampagne „For the Haul of It“. Sie rückt die Suche nach überraschenden Fundstücken zu günstigen Preisen in den Mittelpunkt. Das Marketing soll laut Bealls mehr Menschen auf die Marke aufmerksam machen, Wiedererkennung schaffen und zusätzliche Ladenbesuche auslösen. Die App übernimmt dabei die Rolle eines verbindenden Kanals: Sie soll Kundinnen und Kunden näher an Marke, Angebote und stationäre Standorte heranführen. Im Kern geht es um ein vernetztes Einkaufserlebnis, das digitale Impulse mit dem Besuch im Geschäft kombiniert.
Expansion im stationären Geschäft
Der App-Start fällt in eine Phase, in der Bealls auch sein Filialnetz ausbaut. Im August hatte das Unternehmen angekündigt, 13 neue Geschäfte zu eröffnen und sein Einkaufsbüro in New York City zu erweitern. Aktuell wächst die Präsenz auf mehr als 650 Standorte in 23 US-Bundesstaaten. Die digitale Offensive ersetzt damit keine stationäre Strategie, sondern ergänzt eine laufende Expansion im klassischen Discountgeschäft.
Der Schritt passt in ein Marktumfeld, in dem mehrere Off-Price-Händler ihre Reichweite ausbauen. Ross hat nach eigenen Angaben seine Wachstumspläne für das laufende Geschäftsjahr abgeschlossen und 115 Standorte eröffnet. Burlington meldete Ende August nahezu 150 Netto-Neueröffnungen innerhalb von zwölf Monaten. Bealls bewegt sich damit in einem Wettbewerb, in dem Filialdichte, Markenbekanntheit und digitale Kontaktpunkte zugleich an Bedeutung gewinnen.
Digitaler Rückenwind vor dem Weihnachtsgeschäft
Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt: Kurz vor der wichtigsten Einkaufssaison des Jahres werden steigende Onlineumsätze erwartet. Laut einer Adobe-Analyse sollen die Online-Einzelhandelsumsätze in den USA zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 275,1 Milliarden US-Dollar wachsen. Für die Cyber Week prognostiziert Adobe ein Plus von 7,4 Prozent auf 47,5 Milliarden US-Dollar, für den Black Friday einen Anstieg um 9,2 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar.
Für Bealls schafft die App damit einen zusätzlichen Zugang zu Kundinnen und Kunden in einer Phase erhöhter Kaufbereitschaft. Ob der neue Kanal die Wiedererkennung der Marke stärkt und mehr Besuche in die Filialen bringt, dürfte sich besonders während der Saison vom 1. November bis 31. Dezember zeigen.