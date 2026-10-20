Der US-Markendiscounter Bealls startet eine eigene App, berichtet Retaildive.com. Sie solle die Verkaufskanäle enger verzahnen, Stammkunden binden und Neukunden gewinnen. Zum Auftakt werbe Bealls landesweit mit der Kampagne „For the Haul of It“ für die Schnäppchenjagd. Nebenbei wachse auch das Filialnetz auf mehr als 650 Läden in 23 Bundesstaaten.

Bealls verknüpft App-Start mit nationaler Kampagne

Der US-Markendiscounter Bealls startet eine eigene mobile App, wie Retaildive.com berichtet. Die Anwendung soll das Einkaufserlebnis über Verkaufskanäle hinweg enger verbinden und zugleich die Strategie rund um Kundenbindung, Neukundengewinnung und Kundenwert stärken. Bealls positioniert die App damit als digitalen Baustein einer breiter angelegten Wachstumsagenda, in der Daten, Technologie und Kreativität stärker zusammenspielen sollen.

Zum Start setzt das Unternehmen auf die landesweite Kampagne „For the Haul of It“. Sie rückt die Suche nach überraschenden Fundstücken zu günstigen Preisen in den Mittelpunkt. Das Marketing soll laut Bealls mehr Menschen auf die Marke aufmerksam machen, Wiedererkennung schaffen und zusätzliche Ladenbesuche auslösen. Die App übernimmt dabei die Rolle eines verbindenden Kanals: Sie soll Kundinnen und Kunden näher an Marke, Angebote und stationäre Standorte heranführen. Im Kern geht es um ein vernetztes Einkaufserlebnis, das digitale Impulse mit dem Besuch im Geschäft kombiniert.

Expansion im stationären Geschäft

Der App-Start fällt in eine Phase, in der Bealls auch sein Filialnetz ausbaut. Im August hatte das Unternehmen angekündigt, 13 neue Geschäfte zu eröffnen und sein Einkaufsbüro in New York City zu erweitern. Aktuell wächst die Präsenz auf mehr als 650 Standorte in 23 US-Bundesstaaten. Die digitale Offensive ersetzt damit keine stationäre Strategie, sondern ergänzt eine laufende Expansion im klassischen Discountgeschäft.