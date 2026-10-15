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Revolut bietet seinen mehr als drei Mio. Kunden in Deutschland seit Mittwoch auch Mobilfunk an, meldet Telefónica Deutschland. Das Angebot laufe über das Telefónica-Netz und den Partner 1Global. Der monatlich kündbare Tarif koste 14,99 Euro und enthalte 120 Gigabyte Datenvolumen, danach gedrosselt auf zwei Mbit/s, dazu unbegrenzte Telefonie und SMS im Inland. Freischalten lasse er sich direkt in der App.

Revolut erweitert sein Angebot in Deutschland um Mobilfunk. Seit Mittwoch können die mehr als drei Millionen Kunden des Finanzdienstleisters einen Tarif direkt in der Revolut-App buchen, meldet Telefónica Deutschland. Das Angebot läuft unter Revolut Mobile über das Netz von Telefónica Deutschland und wird gemeinsam mit dem Partner 1Global umgesetzt. Der Tarif kostet 14,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Enthalten sind 120 Gigabyte Datenvolumen mit voller Geschwindigkeit, anschließend bleibt unbegrenzte Datennutzung mit bis zu zwei Mbit/s möglich. Hinzu kommen unbegrenzte Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt laut Telefónica Deutschland bei bis zu 100 Mbit/s. Mobilfunk als Plattformangebot Für Telefónica Deutschland steht die Kooperation für eine Entwicklung, bei der Mobilfunk stärker in digitale Plattformen eingebunden wird. Digitale Unternehmen nutzen ihre Reichweite und bestehende Kundenbeziehungen, um zusätzliche Dienste in ihre Apps zu integrieren. Telefónica Deutschland stellt dafür Netzinfrastruktur und Wholesale-Expertise bereit. 1Global liefert die Technologie, mit der Revolut den Dienst aktivieren und verwalten kann.

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Revolut setzt damit auf ein Modell, das Konnektivität in eine bereits etablierte App-Umgebung einbettet. Die Aktivierung erfolgt direkt in der Revolut-App. Zum Paket gehören außerdem 40 GB EU-Roaming, Rufnummernmitnahme, eine integrierte eSIM-Lösung und weitere digitale Zusatzdienste. Damit soll der Wechsel in den neuen Tarif möglichst ohne zusätzliche Prozesse außerhalb der App möglich sein. Revolut überträgt Plattformlogik auf Telekommunikation Elyas Sadou, Head of Product Revolut Mobile, beschreibt den Start als Übertragung der Revolut-Logik aus dem Banking auf den Telekommunikationsmarkt. Im Mittelpunkt stehen laut Revolut einfache Aktivierung, transparente Verwaltung und eine Nutzererfahrung, die an digitale Finanzdienste anknüpft. Hakan Koç, Gründer und CEO von 1Global, verweist auf Mobilfunkkonnektivität als Differenzierungsfaktor für digitale Anbieter. Für den deutschen Mobilfunkmarkt ist der Schritt ein weiteres Beispiel dafür, wie Anbieter außerhalb klassischer Telekommunikation ihre Kundenbasis für neue Dienste nutzen. Revolut bringt die Reichweite seiner App ein, Telefónica Deutschland das Netz, 1Global die technische Umsetzung. Der offene Prüfpunkt bleibt, wie stark Revolut Mobile bei mehr als drei Millionen erreichbaren Kundinnen und Kunden in Deutschland angenommen wird.

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