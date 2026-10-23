Deutsche Mittelständler haben 2025 über Amazon mehr als 20 Mrd. Euro umgesetzt, berichtet Ecommercenews.eu. Den Auslandsanteil beziffere Amazon auf 5,9 Mrd. Euro. Nachdem sich das Exportgeschäft von 2019 bis 2024 mehr als verdoppelt habe, sei es zuletzt nur noch um wenige Prozent gewachsen. Auch der Händlerstamm wirke ausgedünnt: Amazon spreche von mehr als 40.000 deutschen Mittelständlern, dieselbe Angabe wie 2021. Vor einem Jahr habe der Konzern noch rund 47.000 genannt.

Amazon meldet erstmals Gesamtumsatz deutscher Mittelständler

Deutsche Mittelständler haben 2025 über Amazon Waren im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro verkauft. Das berichtet Ecommercenews.eu auf Basis neuer Unternehmensangaben. Erstmals weist Amazon damit den gesamten über die Plattform erzielten Umsatz deutscher kleiner und mittlerer Unternehmen aus. Eine exakte Summe nennt der Konzern nicht, die Größenordnung zeigt jedoch die zentrale Rolle des Marktplatzes für deutsche Anbieter im Onlinehandel.

Der grenzüberschreitende Verkauf steuerte laut Amazon 5,9 Milliarden Euro bei. Die wichtigsten Exportmärkte waren Frankreich, Österreich, Italien, die USA und Spanien. Damit bleibt das Auslandsgeschäft ein relevanter Umsatztreiber, verliert aber an Dynamik. 2019 lagen die internationalen Verkäufe noch bei 2,75 Milliarden Euro. Bis 2024 hatten sie sich auf 5,7 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. 2025 kamen nur noch einige hundert Millionen Euro hinzu, das Wachstum fiel damit auf wenige Prozent zurück.

Export wächst langsamer, Händlerbasis wirkt kleiner

Insgesamt verkauften deutsche Mittelständler über Amazon im vergangenen Jahr mehr als 750 Millionen Produkte. Das entspricht mehr als 1.400 Artikeln pro Minute. Auffällig ist, dass Amazon für 2024 bereits dieselbe Produktzahl für Verkäufe im In- und Ausland genannt hatte. Das deutet darauf hin, dass auch beim Absatzvolumen kein klar beschleunigtes Wachstum ausgewiesen wird.

Auch die Zahl der aktiven deutschen Anbieter wirft Fragen auf. Amazon spricht aktuell von mehr als 40.000 deutschen Mittelständlern, die über den Marktplatz verkaufen. Dieselbe Größenordnung nannte das Unternehmen bereits 2021. Im Vorjahr war noch von rund 47.000 deutschen kleinen und mittleren Unternehmen die Rede. Damit wirkt der Händlerstamm wieder auf das Niveau von vor fünf Jahren zurückgefallen.

Amazon sieht weitere Wachstumsmöglichkeiten vor allem in internationaler Expansion, KI und weniger Bürokratie. Gerade die Entwicklung der Auslandsmärkte bleibt dabei ein wichtiger Prüfpunkt: Nach Jahren starken Wachstums zeigt der jüngste Bericht nur noch einen moderaten Zuwachs beim Exportumsatz.

Hoher Einfluss auf Konsum und Investitionen

Parallel zu den neuen Mittelstandsangaben kündigte Amazon an, 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren zu wollen. Damit sollen Services verbessert und weiteres Wachstum unterstützt werden. Der Konzern verweist zudem auf seinen breiten Einfluss auf das Konsumverhalten: Amazon beeinflusse 63 Prozent der Onlinehandelsumsätze in Deutschland und wirke auch auf Ausgaben im stationären Handel. Der nächste belastbare Vergleichspunkt wird sein, ob Exportumsatz und Zahl der deutschen Mittelständler im kommenden Bericht wieder stärker zulegen.