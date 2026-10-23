Samsung erweitert den Vertrieb generalüberholter Galaxy-Smartphones

Samsung verkauft seine wiederaufbereiteten Smartphones der Reihe „Certified Re-Newed“ in den USA nun auch über Amazon. Damit ergänzt der Konzern den Vertrieb über den eigenen Online-Shop um einen großen Marktplatzkanal. ITMagazine.ch berichtet, dass auf der US-amerikanischen Amazon-Seite inzwischen 14 Modelle aus den Galaxy-S24- und Galaxy-S25-Familien angeboten werden.

Die Preise starten laut Bericht bei 489 Dollar. Käufer erhalten auf die Geräte eine einjährige Garantie. Zum Sortiment zählen Varianten des Galaxy S24 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra sowie Modelle der S25-Serie bis hin zum Galaxy S25 Ultra. Angeboten werden unterschiedliche Speichergrößen und Farben, darunter Graphite, Onyx Black, Silver Shadow und Titanium Black.

Aufbereitung mit Originalteilen und 147 Prüfkriterien

Samsung positioniert die Re-Newed-Geräte als geprüfte Alternative zu neuen Smartphones. Nach Unternehmensangaben werden die gebrauchten Geräte von Samsung-Spezialisten instand gesetzt. Dabei kommen ausschließlich originale Ersatzteile zum Einsatz. Vor der Zertifizierung durchlaufen die Smartphones einen Testprozess mit 147 Prüfkriterien. Erst danach erhalten sie das Label „Certified Re-Newed“.

Das Programm war im vergangenen Jahr angekündigt und im Januar 2026 auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien ausgeweitet worden. Dort wurden die generalüberholten Geräte zunächst über den offiziellen Samsung Online-Shop angeboten. Die Öffnung in Richtung Amazon zeigt, dass Samsung Refurbished-Smartphones stärker über etablierte Online-Kanäle platzieren will. Für den Markt für gebrauchte Elektronik ist das auch mit Blick auf Nachhaltigkeit relevant, weil geprüfte Wiederaufbereitung die Nutzungsdauer hochwertiger Geräte verlängern kann.

Offene Fragen für weitere Märkte

Für Nutzer und Händler bleibt vor allem interessant, ob Samsung den Amazon-Vertrieb künftig auf weitere Länder überträgt. Der Bericht nennt aktuell nur die US-amerikanische Amazon-Seite als neuen Vertriebskanal. Ob und wann das Refurbished-Programm auch in der Schweiz angeboten wird, bleibt offen. Der aktuelle Stand ist damit klar umrissen: In den USA sind 14 Re-Newed-Modelle der S24- und S25-Reihen über Amazon verfügbar, ab 489 Dollar und mit einem Jahr Garantie.