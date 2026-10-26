Brasilien gehört zu den größten Märkten von AliExpress weltweit, berichtet Macaubusiness.com. Mehr als 35 Mio. aktive Kunden zähle die Alibaba-Tochter dort, über 40 Prozent des Umsatzes entfalle auf chinesische Marken. Händler mit Ware in brasilianischen Lagern locke die Plattform mit Subventionen und bevorzugter Platzierung in Suche und Empfehlungen. 7,7 Mio. Dollar Zusatzumsatz habe die Zusammenarbeit mit lokalen Zahlungsdienstleistern binnen eines Geschäftsjahres eingespielt – bei einem Einsatz von einer Mio. Dollar.

Brasilien hat sich für AliExpress zu einem der wichtigsten Auslandsmärkte entwickelt. Wie berichtet Macaubusiness.com, zählt die Alibaba-Tochter dort mehr als 35 Mio. aktive Kunden. Astrid Xu, Branding and Marketing Specialist für AliExpress in Brasilien, beschreibt das Land als Kernmarkt mit eigenem Büro in São Paulo sowie Teams in Brasilien und Hangzhou.

Das Wachstum stützt sich auf eine junge, digital affine Kundschaft und eine hohe Nachfrage nach Technologieprodukten. AliExpress sieht Brasilien im Kontext eines stark wachsenden E-Commerce-Marktes: Der brasilianische Onlinehandel soll nach Unternehmensschätzung in den kommenden fünf Jahren ein Volumen von mehr als 150 Mrd. Dollar erreichen. Besonders gefragt sind Gaming-Zubehör, technische Geräte und Haushaltsgeräte. Chinesische Marken stehen dabei bereits für über 40 Prozent des AliExpress-Umsatzes im Land.

Lokale Kampagnen und Reichweite über Influencer

Für die Marktbearbeitung setzt AliExpress stark auf lokales Marketing. Die Plattform arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 800 Influencern in Brasilien zusammen, von reichweitenstarken Persönlichkeiten bis zu spezialisierten Nischen-Creatorn. Ziel ist es, Produkte sichtbarer zu machen, Traffic auf die Plattform zu lenken und chinesischen Marken den Zugang zum brasilianischen Markt zu erleichtern.