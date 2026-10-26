Merken Teilen

L’Oréal will in Indien vor allem über Quick Commerce wachsen, berichtet Indiatimes.com. Laut Quartalsbericht sei das dortige Konsumgütergeschäft zuletzt zweistellig gewachsen. Konzernchef Nicolas Hieronimus spreche von einer Trendwende. Als Treiber nenne er fähigere Teams, mehr eigens für Indien entwickelte Produkte, den beschleunigten Online-Handel und die steigende Nachfrage nach Haar- und Hautpflege.

L’Oréal richtet seine Wachstumsstrategie in Indien stärker auf schnelle digitale Vertriebskanäle und lokal entwickelte Produkte aus. Der Konzern setzt dabei vor allem auf Quick Commerce als Wachstumstreiber, berichtet Indiatimes.com. Konzernchef Nicolas Hieronimus spricht von einer deutlichen Trendwende im indischen Geschäft. Grundlage seien bessere Teamstrukturen, mehr Produkte für lokale Bedürfnisse, beschleunigter Online-Vertrieb sowie eine steigende Nachfrage nach Haar- und Hautpflege. Indien gewinnt im Konzernportfolio an Gewicht Im Septemberquartal erzielte L’Oréal in Indien im Geschäft mit Consumer Products ein zweistelliges Wachstum. Auch im Bereich Professional Products verweist der Konzern auf besonders starkes Wachstum in Schwellenmärkten, darunter Brasilien und Indien. In der Region SAPMENA-SSA, die Südasien-Pazifik, den Nahen Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika umfasst, lag das bereinigte Like-for-like-Wachstum im dritten Quartal 2026 bei 19,2 Prozent. Indien und Indonesien hätten sich dabei weiter beschleunigt, getragen von Haarpflege und Hautpflege. Hieronimus hatte Indien nach eigenen Angaben wenige Wochen vor der Telefonkonferenz besucht. Dort sehe L’Oréal eine starke Verbesserung, vor allem durch leistungsfähigere Teams und eine größere Nähe zum lokalen Markt. Der Konzern entwickle inzwischen deutlich mehr Produkte eigens für Indien als zuvor. Damit verbindet L’Oréal sein internationales Markenportfolio mit Angeboten, die stärker auf indische Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten sind.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Dermatologische Pflege und digitale Kanäle rücken vor Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der dermatologischen Hautpflege. Die Marke CeraVe befindet sich in Indien laut Hieronimus noch in einer frühen Phase, wächst aber schnell und wird in weitere Städte gebracht. Zudem hat L’Oréal La Roche-Posay in Indien eingeführt. Die Marke ist höherpreisig positioniert; beide Marken sollen sich im Markt ergänzen und die Nachfrage nach spezialisierter Hautpflege bedienen. Parallel beschleunigt L’Oréal seine digitale Vertriebsstrategie. Quick Commerce gilt im indischen Markt als wichtiger Bestandteil des E-Commerce und soll helfen, Beauty-Produkte schneller verfügbar zu machen. Für die weitere Expansion verbindet der Konzern digitale Kanäle mit lokaler Markenentwicklung. Dazu zählt die abgeschlossene Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Innovist, einem digital ausgerichteten indischen Personal-Care-Unternehmen mit mehreren Beauty- und Pflegebrands. Investitionen in lokale Beauty-Marken Zusätzlich arbeitet L’Oréals Venture-Fonds BOLD mit Nykaa zusammen, Indiens größtem Beauty-Händler. Beide wollen Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken indischen Marken aus Beauty, Personal Care und Wellness eingehen. Ziel ist der Zugang zu einem Markt, in dem digitale Plattformen für Produktsuche und Kaufentscheidungen an Bedeutung gewinnen. Die Strategie zeigt, wie L’Oréal seine Präsenz in Indien über Marken, Beteiligungen und digitale Vertriebskanäle vertieft. Global meldete L’Oréal im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 11,56 Milliarden Euro, bereinigt vergleichbar ein Plus von 7,2 Prozent. In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz auf 35,33 Milliarden Euro.

Merken Teilen