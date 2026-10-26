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Der Wiener Marktplatz refurbed verkauft generalüberholte Elektronik jetzt auch in Großbritannien, berichtet Channelx.world. Nach 24 europäischen Ländern sei das Königreich der 25. Markt, und zwar einer mit ausgeprägtem Appetit auf aufbereitete Technik. Das Sortiment reiche von Smartphones und Smartwatches bis zu Tablets und Laptops. Auch der umgekehrte Warenfluss stehe offen: Wer Handy, Laptop oder Konsole ausgemustert habe, könne sie an refurbed verkaufen, mit versichertem Gratisversand und Auszahlung binnen 48 Stunden.

Der Wiener Marktplatz refurbed erweitert seine Präsenz und ist jetzt auch in Großbritannien aktiv. Darüber berichtet Channelx.world. Nach 24 europäischen Märkten kommt mit dem Vereinigten Königreich ein besonders relevanter Standort hinzu: Das Land gilt bereits als Markt mit hoher Nachfrage nach generalüberholten Produkten und ausgeprägter Offenheit für aufbereitete Tech. Für refurbed ist der Start im Vereinigten Königreich der 25. Markt und damit ein weiterer Schritt in der internationalen Expansion. Das Unternehmen, das in Wien gegründet wurde, positioniert professionell erneuerte Elektronik als alltagstaugliche Alternative zum Neukauf. Das Sortiment umfasst unter anderem Smartphones, Smartwatches, Tablets und Laptops. Perspektivisch adressiert refurbed damit Konsumenten, die bei Mobiltelefonen, Computern oder auch Haushaltsgeräten häufiger geprüfte Gebrauchtware in Betracht ziehen. Refurbished als breiteres Konsummodell Im Mittelpunkt steht der Anspruch, Vorbehalte gegenüber generalüberholter Ware abzubauen. Laut Beitrag setzt refurbed dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenerlebnis. Mitgründer und CEO Peter Windischhofer beschreibt das Segment als zunehmend etabliert: Refurbished sei in Europa keine Nische mehr, sondern werde für viele Kunden zur Standardoption. Zudem verweist er darauf, dass ein kreislauforientiertes Geschäftsmodell profitabel skalieren könne.

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Der Markteintritt fällt in ein Umfeld, in dem preislich attraktive Angebote und längere Produktnutzung an Bedeutung gewinnen. Generalüberholte Geräte sprechen Käufer an, die funktionsfähige Elektronik mit professioneller Aufbereitung suchen. Für refurbed bietet Großbritannien damit Zugang zu einer Kundengruppe, die bereits mit dem Konzept vertraut ist und bei Elektronik bewusst Alternativen zum Neugerät prüft. Ankauf als zweiter Teil des Modells refurbed adressiert in Großbritannien nicht allein Käufer, sondern auch Besitzer ausgemusterter Geräte. Wer ein Smartphone, einen Laptop, ein Tablet, eine Uhr oder eine Konsole nicht mehr nutzt, kann diese an den Marktplatz verkaufen. Der Prozess umfasst versicherten Gratisversand und eine Auszahlung binnen 48 Stunden. Damit verbindet refurbed Angebot und Rückfluss der Geräte in einem geschlossenen Handelsmodell. Der Start in Großbritannien erweitert die Reichweite des Unternehmens über die bisherigen 24 europäischen Märkte hinaus und bringt das Konzept in einen Markt, der laut Bericht bereits zu den führenden Ländern mit Nachfrage nach generalüberholter Ware zählt. Der nächste messbare Schritt ist die Entwicklung dieses 25. Marktes nach dem Launch in Großbritannien.

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