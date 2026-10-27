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Flaconi verlängert laut Pressemitteilung seine Retail-Media-Partnerschaft mit Criteo um drei Jahre und weitet sie über den DACH-Raum hinaus auf alle seine Märkte aus. Das gebuchte Werbevolumen im Shop sei binnen eines Jahres um mehr als 50 Prozent gewachsen, getragen von mehr Kampagnen, mehr Werbekunden und zusätzlichen Formaten. Die bestehende Werbung außerhalb des Shops wandere zudem auf Criteos Buchungsplattform „C-Max“ und laufe dort gebündelt mit den Onsite-Kampagnen. Wer bei Flaconi werbe, könne so alles an einem Ort steuern.

Flaconi und Criteo bauen Retail Media international aus Flaconi verlängert laut Pressemitteilung seine Retail-Media-Partnerschaft mit Criteo um drei Jahre und erweitert die Zusammenarbeit über den DACH-Raum hinaus auf alle Märkte, in denen der Beauty-Onlinehändler aktiv ist. Genannt wird unter anderem Frankreich. Damit rückt das flaconi Media House stärker in eine internationale Wachstumsphase und öffnet sein Angebot für bestehende sowie neue Markenpartner in weiteren Ländern. Der Schritt folgt auf ein deutlich gestiegenes Interesse an Retail Media im flaconi-Shop. Das aktivierte Mediavolumen wuchs im Vorjahresvergleich um mehr als 50 Prozent. Laut Mitteilung wurde diese Entwicklung durch mehr Kampagnen, eine höhere Zahl aktiver Werbekunden sowie ein erweitertes Inventar- und Formatangebot getragen. Criteo verweist darauf, dass dieses Wachstum über der im BVDW-Trendmonitor für 2026 genannten Marktprognose von 12 Prozent liegt. Onsite- und Offsite-Kampagnen auf einer Plattform Im Zentrum der erweiterten Kooperation steht die Verbindung des bestehenden Onsite-Angebots mit den Criteo C-Max Offsite Services. Die bisherige Werbung außerhalb des Shops wird künftig über Criteo C-Max in der DSP umgesetzt und mit den Onsite-Kampagnen gebündelt. Marken und Agenturen sollen dadurch Kampagnen entlang des Funnels an einem Ort planen, steuern und auswerten können – von Inspiration und Produktfindung bis zur Kaufentscheidung.

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Für das Marketing im Beauty-Umfeld ist vor allem die vereinheitlichte Kampagnensteuerung relevant. Criteo spricht von einem Full-Funnel-Setup mit einheitlichem Reporting. Flaconi positioniert die Erweiterung als Cross-Channel-Angebot, das Marken bei messbarem Wachstum über Ländergrenzen hinweg unterstützen soll. Criteo-Managerin Corinna Hohenleitner betont die Innovationskraft des Partners und die Möglichkeit, das Angebot in weiteren Märkten auszubauen. Martin Hoffmann, Vice President Retail Media bei flaconi, verweist auf die nächste internationale Wachstumsphase des flaconi Media House. Reichweite im Beauty-Onlinehandel als Basis Flaconi zählt sich zu den führenden Onlinehändlern für Beauty und Parfum in Deutschland. Das Unternehmen nennt über 6 Millionen aktive Kund:innen, rund 1.000 nationale und internationale Marken sowie etwa 50.000 Produkte. Das Sortiment umfasst Parfum, Hautpflege, Make-up, Haarpflege, Naturkosmetik, Home Spa, Beauty Tools und Accessoires. Für Marken entsteht damit ein Retail-Media-Angebot, das auf vorhandener Shop-Reichweite, zusätzlichem Inventar und der Bündelung von Onsite- und Offsite-Aktivierung basiert. Die nächste messbare Etappe der Partnerschaft ist der Ausbau über DACH hinaus auf alle flaconi-Märkte; der Startpunkt der Mitteilung ist der 26. Oktober 2026.

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