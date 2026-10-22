Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen Booking.com nach dem Digital Services Act eröffnet. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das Reiseportal ausreichend gegen gefälschte Unterkünfte, Identitätsbetrug, Phishing und weitere Betrugsmaschen vorgeht. Darüber berichtet Manager-Magazin.de. Die Brüsseler Behörde prüft unter anderem, ob regelwidrige Angebote konsequent entfernt werden und ob sensible Gästedaten ausreichend geschützt sind, wenn Booking.com sie an Unterkunftsbetreiber weitergibt.

Der Fall fällt in eine Phase deutlich steigender Online-Betrugsfälle. Nach Angaben von Kommissionsbeamten berichtet Booking.com selbst von einem weltweiten Anstieg der Betrugsfälle auf der Plattform um 500 Prozent. Für das erste Halbjahr 2026 nennt die Kommission 1.072 Betrugsmeldungen, die zu einem Schaden von 82.000 Euro geführt hätten. Das entspreche einer Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahr.

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen liegt auf Phishing-Versuchen. Dabei versuchen Kriminelle, über gefälschte Nachrichten an Passwörter, Bankdaten oder andere sensible Informationen zu gelangen. Die Kommission untersucht deshalb, wie Reservierungs- und Gästedaten weitergegeben werden und wie Nachrichten auf der Plattform technisch organisiert sind. Im Kern geht es um die Frage, ob Booking.com ausreichende Vorkehrungen für Sicherheit und Datenschutz getroffen hat, um Missbrauch zu verhindern.