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Breuninger öffnet laut Pressemitteilung seinen Online-Shop für elf weitere europäische Länder, von Finnland über das Baltikum bis Portugal und Griechenland. Damit beliefere der Modehändler 24 Märkte, mehr als doppelt so viele wie zu Jahresbeginn. In den neuen Ländern laufe der Shop auf Englisch, mit dem Sortiment der übrigen Märkte. Marktplatz und Kundenprogramm „Beyond“ folgen im kleineren Radius: Der Marktplatz sei nun auch in Polen und damit in vier Ländern verfügbar, „Beyond“ in sechs, mit mehr als zwei Mio. Mitgliedern.

Breuninger baut sein digitales Europa-Geschäft deutlich aus. Laut Pressemitteilung ist der Online-Shop ab sofort in Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Irland, Bulgarien, Slowenien, der Slowakei, Kroatien, Portugal und Griechenland verfügbar. Damit erhöht das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen die Zahl seiner Online-Märkte von 13 auf 24 europäische Märkte. Zu Jahresbeginn 2026 war Breuninger noch in zehn Märkten aktiv; bis Mai kamen Dänemark, Schweden und Rumänien hinzu. Online-Shop erreicht neue Größenordnung Die Expansion markiert einen deutlichen Sprung in der Internationalisierung des Unternehmens. Allein 2026 hat Breuninger seine europäische Online-Präsenz mehr als verdoppelt. In den elf neuen Ländern wird der Shop auf Englisch angeboten. Das Sortiment orientiert sich am Angebot in den bestehenden europäischen Märkten und soll Breuninger helfen, zusätzliche Kundinnen und Kunden außerhalb der bisherigen Kernmärkte zu erreichen. Breuninger verweist dabei auf ein skalierbares System aus technologischen Lösungen und standardisierten Prozessen, das den weiteren Ausbau des Online-Geschäfts ermöglichen soll. Eine zentrale Rolle spielt die Logistik: Das Warendienstleistungszentrum in Sachsenheim bildet die Grundlage für die Belieferung der europäischen Märkte. In den elf neu erschlossenen Ländern erfolgt die Zustellung über DHL Paket international.

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Marktplatz und BEYOND wachsen langsamer mit Parallel zum Shop weitet Breuninger auch ergänzende digitale Bausteine aus. Der 2020 in Deutschland gestartete Marktplatz ist nach Österreich und den Niederlanden nun auch in Polen verfügbar. Damit steht er aktuell in vier Märkten bereit. Über den Marktplatz ergänzt Breuninger das Angebot auf breuninger.com um kuratierte Partnersortimente sowie zusätzliche Marken und Kategorien. Auch das Loyalty-Programm BEYOND wird international ausgebaut. Nach Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde es in Polen, den Niederlanden und Tschechien eingeführt. Insgesamt ist BEYOND damit in sechs Märkten verfügbar und zählt mehr als zwei Millionen Mitglieder. Das Programm bietet Kundinnen und Kunden Benefits und Services, die auf eine langfristige Bindung an die Plattform ausgerichtet sind. Für Breuninger wird der E-Commerce damit zum sichtbaren Hebel der europäischen Wachstumsstrategie. Der nächste Prüfpunkt liegt darin, wie schnell Marktplatz und BEYOND dem Online-Shop in weiteren Ländern folgen; derzeit stehen 24 Shop-Märkte vier Marktplatz- und sechs BEYOND-Märkten gegenüber.

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