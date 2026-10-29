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Die Zahl der aktiven Etsy-Käufer wächst erstmals seit zwei Jahren wieder, um ein Prozent auf rund 88 Mio., berichtet Retail-News.de. Im dritten Quartal sei der Umsatz um 10,9 Prozent auf 692,5 Mio. Dollar gestiegen, das Handelsvolumen um 8,8 Prozent auf 2,65 Mrd. Dollar. Das Werbegeschäft habe sogar 15 Prozent zugelegt. Vom vermittelten Volumen behalte Etsy 26,2 Prozent ein. Personalisierung per KI habe rund zwei Prozentpunkte zum Wachstum beigetragen, schätze der Konzern.

Der Online-Marktplatz Etsy hat im dritten Quartal 2026 wieder stärker zugelegt. Wie Retail-News.de berichtet, stieg der Umsatz um 10,9 Prozent auf 692,5 Millionen US-Dollar. Das über die Plattform abgewickelte Handelsvolumen erhöhte sich um 8,8 Prozent auf rund 2,65 Milliarden Dollar. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung bei den Kundenzahlen: Erstmals seit zwei Jahren wuchs die Zahl der aktiven Käufer wieder gegenüber dem Vorjahr. Die aktiven Käufer legten um ein Prozent auf rund 88 Millionen zu. Gegenüber dem zweiten Quartal gewann Etsy etwa 540.000 aktive Kunden hinzu. Auch neu gewonnene und reaktivierte Käufer entwickelten sich positiv; ihre Zahl stieg im Jahresvergleich um 6,2 Prozent. Der durchschnittliche Bruttowarenwert je aktivem Käufer erhöhte sich auf Zwölfmonatssicht um 3,9 Prozent, während die Bestellhäufigkeit leicht unter dem Vorjahresniveau blieb. Profitabler Marktplatz mit stärkerem Servicegeschäft Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft stieg im dritten Quartal um 8,6 Prozent auf 113,6 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 14,6 Prozent auf 210,4 Millionen Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 29,4 auf 30,4 Prozent. Damit entwickelte sich das operative Ergebnis stärker als der Umsatz. Die Angaben beziehen sich auf den Etsy-Marktplatz; das im Juli 2026 verkaufte Secondhand-Portal Depop wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen.

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Das Handelsvolumen wuchs währungsbereinigt um 9,1 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich die Etsy-App, in der das Volumen um 10,4 Prozent zulegte. Die übrigen Vertriebskanäle kamen auf ein Plus von 7,5 Prozent. Mobile Transaktionen machten rund 47 Prozent des Handelsvolumens aus. Wachstum erzielte Etsy sowohl bei US-amerikanischen als auch bei internationalen Käufern, was die breitere Erholung des Geschäfts auf Online-Marktplätze unterstreicht. Die Umsätze aus Marktplatzdienstleistungen stiegen um 9,1 Prozent auf 468,1 Millionen Dollar. Das zusätzliche Servicegeschäft, zu dem insbesondere Werbeangebote gehören, legte um 15 Prozent auf 224,3 Millionen Dollar zu. Die Take Rate, also der Anteil der Etsy-Erlöse am vermittelten Handelsvolumen, verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent. Vor allem Etsy Ads profitierte von präziseren Anzeigenplatzierungen und besseren Empfehlungsalgorithmen, wodurch Händler ihre Budgets im Marketing gezielter einsetzen können. Personalisierung treibt Suche und Empfehlungen Etsy führt die Entwicklung unter anderem auf verbesserte Produktempfehlungen, personalisierte Einkaufserlebnisse und effizientere Marketingmaßnahmen zurück. Der Konzern investiert verstärkt in KI und maschinelles Lernen, um die Produktsuche stärker an individuellen Interessen auszurichten. Nach Unternehmensschätzungen trugen Verbesserungen der Personalisierung rund zwei Prozentpunkte zum jährlichen Wachstum des Handelsvolumens bei. Personalisierte Empfehlungen und Marketingangebote erreichen inzwischen vier von fünf aktiven Käufern. Entsprechende Funktionen werden schrittweise auch für Besucher ohne Anmeldung erweitert. Für Verkäufer entwickelt Etsy KI-gestützte Werkzeuge zur Erstellung von Produktangeboten und zur Kundenkommunikation. Ein digitaler Assistent soll künftig individuelle Handlungsempfehlungen auf Grundlage der jeweiligen Shopdaten liefern. Der Verkauf von Depop wurde am 30. Juli 2026 abgeschlossen. Die Transaktion stärkte die Liquidität und ermöglichte eine stärkere Konzentration auf den ursprünglichen Marktplatz. Zum Ende des dritten Quartals verfügte Etsy über rund 2,5 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln.

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