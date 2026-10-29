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Die H&M-Marke COS verkauft ihre minimalistische Mode in Indien laut Pressemitteilung erstmals online. Ein Jahr nach dem stationären Debüt im Land setze die Marke auf zwei Kanäle: einen eigenen Online-Shop und den Mode-Marktplatz „Nykaa Fashion“. Der Konzern verbucht den Schritt als Teil seiner Expansion im asiatisch-pazifischen Raum und verweist auf die wachsende Nachfrage in Indien.

COS startet Online-Vertrieb in Indien Die H&M-Marke COS baut ihre Präsenz in Indien aus und verkauft ihre minimalistische Mode dort erstmals online. Laut Pressemitteilung ist COS.com in Indien live gegangen; parallel ist die Marke auf dem führenden Mode-Marktplatz Nykaa Fashion verfügbar. Damit setzt COS ein Jahr nach dem stationären Debüt im Land auf zwei digitale Vertriebskanäle: den eigenen Online-Shop und eine Marktplatzpräsenz. Der Schritt erweitert den Zugang zur Marke für neue und bestehende Kundinnen und Kunden in ganz Indien. Sie können die aktuellen Kollektionen, ikonische Garderobenstücke und sogenannte Elevated Essentials nun bequem online entdecken. Für COS ist der Start Teil der weiteren Expansion im asiatisch-pazifischen Raum. Der Konzern verweist dabei auf eine wachsende Nachfrage in Indien und stärkt seine Präsenz in einem Markt, der für internationale Modemarken zunehmend relevant ist. Zwei Kanäle für mehr Reichweite Mit der Kombination aus eigener Website und Nykaa Fashion verfolgt COS einen Ansatz, der Markensteuerung und Reichweite verbindet. Der offizielle Shop soll das vollständige COS-Erlebnis digital abbilden, während der Auftritt auf dem Marktplatz zusätzliche Sichtbarkeit in einem etablierten Umfeld schafft. Für den E-Commerce der Marke ist Indien damit erstmals direkt erschlossen.

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Nykaa Fashion ist in der Mitteilung als führende Plattform für Mode-E-Commerce genannt. Über die COS-Brandpage können Kundinnen und Kunden dort die neuesten Designs kaufen. Zugleich bleibt der eigene Shop der zentrale Kanal für die Markendarstellung. Diese Doppelstruktur passt zu einem Markt, in dem digitale Einkaufspfade stark von Plattformen, Markenwebsites und mobilen Nutzungssituationen geprägt sind. Online-Launch nach stationärem Auftakt Der digitale Start folgt auf den physischen Markteintritt von COS in Indien im Vorjahr. Damit erweitert die Marke ihre Präsenz schrittweise, statt den Markt ausschließlich über einen Kanal zu bedienen. Der neue Online-Zugang soll die Verfügbarkeit der Kollektionen verbessern und die Marke über bestehende Standortgrenzen hinaus zugänglich machen. Inhaltlich bleibt COS bei seinem bekannten Sortiment: Die Mitteilung nennt moderne Damen- und Herrenmode, langlebig gedachte Designs, ausgewählte Wardrobe Pieces und Elevated Essentials. Die Positionierung als reduzierte, hochwertige Modemarke wird damit auch im indischen Online-Angebot fortgeführt. Newsletter-Aktion zum Start Zum Launch kündigt COS ein exklusives Angebot für Kundinnen und Kunden an, die sich für den Newsletter anmelden. Die Aktion gilt für Registrierungen zwischen dem 22. Oktober und 1. November. Weitere Details zum Angebot nennt die Mitteilung nicht. Mit COS.com India und der Präsenz auf Nykaa Fashion ergänzt die Marke ihr Indien-Geschäft um zwei digitale Kontaktpunkte. Der Online-Start wurde am 26. Oktober 2026 kommuniziert; die begleitende Newsletter-Aktion läuft bis zum 1. November.

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