About You öffnet seinen Marktplatz in Rumänien für externe Modehändler, berichtet Business-Review.eu. Zugang erhalte jede europäische Modemarke, unabhängig von ihrer Größe. Mehr als 1.000 Händler seien bereits dabei, das Sortiment wachse um über 160.000 Artikel. Mindestumsatz oder Sortimentsvorgaben verlange About You nicht, die Anmeldung dauere wenige Wochen. Wer den Versand an die Plattform abgebe, bediene die Erwartungen rumänischer Kunden: Haustür, Paketstation, Nachnahme. Umgekehrt verschaffe der Marktplatz rumänischen Anbietern Zugang zu Kunden in ganz Europa.
About You öffnet seinen Marktplatz in Rumänien für externe Modehändler. Das Angebot ist ab sofort über aboutyou.ro zugänglich und richtet sich laut Unternehmensangaben an europäische Modemarken jeder Größe, wie Business-Review.eu berichtet. Damit erweitert About You sein rumänisches Geschäft über den eigenen Online-Shop hinaus und bindet lokale sowie internationale Verkäufer direkt an die Plattform an.
Offener Zugang für Marken und Händler
Der Einstieg soll bewusst niedrigschwellig bleiben: About You verlangt keinen Mindestumsatz und macht keine besonderen Vorgaben für die Sortimentsbreite. Die Registrierung bis zur tatsächlichen Listung soll nur wenige Wochen dauern. Händler können ihre Produkte manuell hochladen, über Systeme wie Shopify anbinden oder Middleware-Partner wie Tradebyte, BaseLinker und Neteven nutzen. Auch direkte API-Anbindungen sind möglich.
Nach Angaben von About-You-Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller soll die Plattform etablierte Anbieter, Nischenmarken und rumänische Start-ups zusammenbringen, ohne dass diese eine eigene komplexe Infrastruktur aufbauen müssen. Partner erhalten damit Zugang zu einem Netzwerk mit über 15 Millionen aktiven Kunden. Bereits mehr als 1.000 Händler haben sich dem Marketplace angeschlossen; das Sortiment wächst dadurch um mehr als 160.000 Artikel, die rumänischen Kunden zur Verfügung stehen.
Versandoptionen nach lokalen Erwartungen
Für die operative Abwicklung können Händler zwischen eigener Zustellung und der Nutzung der About-You-Infrastruktur wählen. Übernimmt About You den Versand, werden Bestellungen an lokale Einkaufsgewohnheiten angepasst. Dazu zählen Haustürlieferung, Zustellung an Paketstationen sowie Nachnahme. Gerade diese Optionen sind für Anbieter relevant, die den rumänischen Markt bedienen wollen, ohne eigene Strukturen für Fulfillment und Kundenanforderungen aufzubauen.
Der Schritt stärkt zugleich die grenzüberschreitende Reichweite der angeschlossenen Händler. Rumänische Anbieter können ihre Präsenz im Heimatmarkt ausbauen und zugleich Kunden in anderen europäischen Märkten erreichen. Umgekehrt erhalten europäische Modemarken einen direkten Zugang zu rumänischen Käufern. Der Marketplace verbindet damit lokales Angebot mit internationaler Nachfrage und erweitert die Wachstumsoptionen über Landesgrenzen hinweg.
About You baut sein Ökosystem aus
About You ist seit 2019 in Rumänien aktiv. Das Portfolio auf aboutyou.ro umfasst derzeit mehr als 1.500 Marken und ist auf lokale Marktpräferenzen ausgerichtet. Europaweit zählt die Gruppe zu den großen Online-Anbietern für Fashion und Lifestyle. In App und Webshop finden Kunden nach Unternehmensangaben rund eine Million Produkte von etwa 5.000 Marken. Die mobile Shopping-Erfahrung richtet sich besonders an eine junge, trendbewusste Zielgruppe der Generationen Y und Z.
Zur Gruppe gehört neben dem B2C-Geschäft auch Scayle als B2B-Einheit für cloudbasierte Shop-Technologie. Rund 350 Online-Shops nutzen diese Lösung im Lizenzmodell, darunter Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Ergänzt wird das Portfolio durch Scayle Payments. Seit 2025 ist die About You Group eine vollständig gehaltene Tochter von Zalando SE. Der nächste Prüfpunkt für Rumänien ist nun, wie schnell die neue Händlerbasis über die bereits genannten 1.000 Partner hinaus wächst.