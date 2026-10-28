About You öffnet seinen Marktplatz in Rumänien für externe Modehändler. Das Angebot ist ab sofort über aboutyou.ro zugänglich und richtet sich laut Unternehmensangaben an europäische Modemarken jeder Größe, wie Business-Review.eu berichtet. Damit erweitert About You sein rumänisches Geschäft über den eigenen Online-Shop hinaus und bindet lokale sowie internationale Verkäufer direkt an die Plattform an.

Offener Zugang für Marken und Händler

Der Einstieg soll bewusst niedrigschwellig bleiben: About You verlangt keinen Mindestumsatz und macht keine besonderen Vorgaben für die Sortimentsbreite. Die Registrierung bis zur tatsächlichen Listung soll nur wenige Wochen dauern. Händler können ihre Produkte manuell hochladen, über Systeme wie Shopify anbinden oder Middleware-Partner wie Tradebyte, BaseLinker und Neteven nutzen. Auch direkte API-Anbindungen sind möglich.

Nach Angaben von About-You-Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller soll die Plattform etablierte Anbieter, Nischenmarken und rumänische Start-ups zusammenbringen, ohne dass diese eine eigene komplexe Infrastruktur aufbauen müssen. Partner erhalten damit Zugang zu einem Netzwerk mit über 15 Millionen aktiven Kunden. Bereits mehr als 1.000 Händler haben sich dem Marketplace angeschlossen; das Sortiment wächst dadurch um mehr als 160.000 Artikel, die rumänischen Kunden zur Verfügung stehen.