Ebay Live hat am Wochenende von der London Card Show gesendet, berichtet Channelx.world. Das Programm der Sammelkartenmesse habe Pokémon- und Yu-Gi-Oh-Karten ebenso wie Fußballkarten mit Stars der Premier League umfasst, präsentiert von spezialisierten Händlern. Wer in Großbritannien zuschaute, habe Packungsöffnungen live verfolgen, mit den Verkäufern chatten und per Ebay-App mitbieten können.

Ebay Live bringt die London Card Show ins Wohnzimmer

Ebay Live hat am Wochenende von der London Card Show gesendet und damit das Messeprogramm für Sammlerinnen und Sammler in Großbritannien digital verlängert. Wie Channelx.world berichtet, standen vor allem Pokémon- und Yu-Gi-Oh-Karten sowie Fußballkarten mit Premier-League-Bezug im Mittelpunkt. Das Format verband Live-Übertragungen direkt vom Event mit Angeboten spezialisierter Händler. Zuschauer konnten Packungsöffnungen verfolgen, mit Verkäufern chatten und über die Ebay-App auf Sammelobjekte bieten.

Der Ansatz rückt das Sammelkartensegment stärker in ein interaktives Verkaufsumfeld. Statt einer reinen Messeberichterstattung setzte Ebay Live auf Streams, in denen Karten geöffnet, bewertet und unmittelbar präsentiert wurden. Für das Publikum entstand so ein digitales Format mit Nähe zum Eventgeschehen: Enthüllungen seltener Karten, Gespräche mit Anbietern und die Möglichkeit zum Gebot liefen parallel. Im Fokus stand dabei ein Sortiment, das von klassischen Pokémon-Karten über Yu-Gi-Oh-Sammlerstücke bis zu Fußball-Trading-Cards reichte.

Programm mit Pokémon, Yu-Gi-Oh und Fußballkarten

Am Freitag, 30. Oktober, lag ein Schwerpunkt auf Pokémon-Klassikern. Trader Prometheus stellte originale Karten ihren Neuauflagen gegenüber; ein Gast half bei der Einordnung bekannter Motive. Zudem widmete sich UK Blue Eyes den Yu-Gi-Oh-Karten, darunter gesuchte Sammlerstücke, steigende Kartenwerte und Angebote ab 1 Pfund. Im Fußballbereich präsentierte Midas Breaks einen eigenen Stream zu Trading Cards mit einem angekündigten Gastauftritt.

Der Samstag, 31. Oktober, setzte die Pokémon-Linie fort. Topdeck-Treasures öffnete Packs aus der begehrten Erweiterung Evolving Skies, die unter Sammlern für besonders gesuchte Karten steht. doublesleevedltd ergänzte das Programm mit Pokémon-Packs und Einzelkarten, also sowohl versiegelten Produkten als auch bereits bekannten Collectables. North West Breaks steuerte einen interaktiven Fußballkarten-Wettstreit sowie einen Live Case Break bei, begleitet von Gästen.

Am Sonntag, 1. November, rückten erneut Fußball-Collectables und Pokémon-Erweiterungen in den Mittelpunkt. MGC Live kombinierte einen interaktiven Case Break mit einer Mystery-Box-Enthüllung. blackmillcollectables öffnete Packs aus Sword & Shield: Lost Origin. Den nostalgischen Abschluss bildete rarecandy.collectibles mit Sun & Moon: Unbroken Bonds, einer beliebten Erweiterung mit stark nachgefragten Pokémon-Karten. Damit endete das dreitägige Live-Programm am 1. November mit Box Breaks, Mystery Boxes und weiteren Packungsöffnungen.