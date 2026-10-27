Ebay erweitert die Preissteuerung für Händler: Für Bestellungen mit mehreren Artikeln können Verkäufer bis zu drei Rabattstufen einrichten. Der Nachlass gilt sowohl für gleiche als auch für verschiedene Produkte und wird automatisch im Warenkorb berücksichtigt, berichtet Haendlerbund.de. Die Höhe der Rabatte legt der Händler selbst fest. Damit erhalten Anbieter auf dem Marktplatz ein Instrument, um größere Warenkörbe gezielt attraktiver zu machen.

Rabattlogik mit klaren Grenzen

Die Kombirabatte greifen bei mehreren Artikeln in einer Bestellung automatisch. Für Käufer wird damit direkt sichtbar, welcher Vorteil durch zusätzliche Artikel entsteht. Gleichzeitig setzt Ebay bei der Kombination mit anderen Aktionen enge Regeln. Kombirabatte lassen sich mit Ebay-weiten Verkaufs- und Sonderaktionen verbinden. Ausgeschlossen ist die Kombination mit Verkäufergutscheinen, Rabatten für Verkäuferbestellungen, Multi-Rabatten oder weiteren Gutscheincodes.

Treffen mehrere Verkäuferrabatte aufeinander, berücksichtigt Ebay das für die Kundschaft günstigere Angebot. Bietet ein Händler etwa 15 Prozent Kombirabatt auf zwei Artikel und parallel einen Gutschein über 20 Prozent, gilt der Gutschein. Für Händler im E-Commerce bedeutet das: Preisaktionen müssen sauber aufeinander abgestimmt werden, damit der gewünschte Effekt im Warenkorb tatsächlich eintritt.