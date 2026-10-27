Ebay-Händler können Käufern bis zu drei Rabattstufen für Bestellungen mit mehreren Artikeln einräumen, berichtet Haendlerbund.de. Die Höhe bestimme der Händler selbst, der Nachlass gelte für gleiche wie verschiedene Artikel und greife automatisch im Warenkorb. Mit Verkäufergutscheinen lasse sich der Rabatt nicht kombinieren, es zähle das günstigere Angebot. Bei Teilrückgaben berechne Ebay die Staffel neu: Wer einen von drei Artikeln zurückschickt, erhalte weniger zurück, als er dafür gezahlt habe.
Ebay erweitert die Preissteuerung für Händler: Für Bestellungen mit mehreren Artikeln können Verkäufer bis zu drei Rabattstufen einrichten. Der Nachlass gilt sowohl für gleiche als auch für verschiedene Produkte und wird automatisch im Warenkorb berücksichtigt, berichtet Haendlerbund.de. Die Höhe der Rabatte legt der Händler selbst fest. Damit erhalten Anbieter auf dem Marktplatz ein Instrument, um größere Warenkörbe gezielt attraktiver zu machen.
Rabattlogik mit klaren Grenzen
Die Kombirabatte greifen bei mehreren Artikeln in einer Bestellung automatisch. Für Käufer wird damit direkt sichtbar, welcher Vorteil durch zusätzliche Artikel entsteht. Gleichzeitig setzt Ebay bei der Kombination mit anderen Aktionen enge Regeln. Kombirabatte lassen sich mit Ebay-weiten Verkaufs- und Sonderaktionen verbinden. Ausgeschlossen ist die Kombination mit Verkäufergutscheinen, Rabatten für Verkäuferbestellungen, Multi-Rabatten oder weiteren Gutscheincodes.
Treffen mehrere Verkäuferrabatte aufeinander, berücksichtigt Ebay das für die Kundschaft günstigere Angebot. Bietet ein Händler etwa 15 Prozent Kombirabatt auf zwei Artikel und parallel einen Gutschein über 20 Prozent, gilt der Gutschein. Für Händler im E-Commerce bedeutet das: Preisaktionen müssen sauber aufeinander abgestimmt werden, damit der gewünschte Effekt im Warenkorb tatsächlich eintritt.
Rückgaben verändern die Rechnung
Besondere Aufmerksamkeit erfordern Teilrückgaben. Gibt ein Käufer nur einen Teil der Bestellung zurück, berechnet Ebay den Rabatt anhand der verbleibenden Stückzahl neu. Dadurch kann die Erstattung niedriger ausfallen als der ursprünglich für den zurückgeschickten Artikel gezahlte Betrag. Das ist vor allem bei gestaffelten Nachlässen relevant, weil der Rabatt nachträglich auf die kleinere Bestellung angepasst wird.
Ein Beispiel aus der Ebay-Hilfeseite zeigt die Wirkung: Ein Käufer erwirbt drei Artikel zu je 10 Euro und erhält 30 Prozent Rabatt. Statt 30 Euro zahlt er 21 Euro. Sendet er einen Artikel zurück, gelten für die zwei behaltenen Artikel nur noch die Konditionen der Zwei-Artikel-Stufe, im Beispiel 20 Prozent. Die Rückerstattung beträgt deshalb 5 statt 7 Euro. Händler sollten diese Logik transparent im Blick behalten, weil sie die Erwartung der Kundschaft bei Retouren beeinflussen kann.
Praxiswissen für Marktplatz-Verkäufer
Das Thema fügt sich in die breitere Frage ein, wie Händler ihre Angebote auf großen Plattformen steuern. Beim Händlerbund SellerDay am 29.10.2026 in Leipzig sollen erfolgreiche Seller Einblicke in Ranking, Ads und Skalierung auf großen Marktplätzen geben. Angesprochen sind Verkäufer auf Amazon oder Ebay, die ihre Präsenz daten- und praxisorientiert weiterentwickeln wollen. Der nächste feste Termin im Kontext der Meldung ist damit der 29.10.2026 in Leipzig.