Die dänisch gegründete Wunschlisten-App GoWish erreicht einen neuen Wachstumspunkt: Weltweit zählt die Plattform inzwischen mehr als 20 Mio. registrierte Nutzer, wie Channelx.world berichtet. Der größte Markt sind die USA mit über zehn Millionen registrierten Nutzern und damit mehr als der Hälfte der globalen Basis. Großbritannien entwickelt sich ebenfalls zu einem wichtigen Wachstumsmarkt: Dort nähert sich GoWish der Marke von 1,5 Millionen registrierten Nutzern.

Vom Wunschzettel zur Entdeckungsplattform

Der Kern der App bleibt das einfache Sammeln und Teilen von Geschenkideen. Gleichzeitig verschiebt sich die Nutzung sichtbar in Richtung Social Shopping: Nutzer speichern Produkte, stöbern nach Inspiration und entdecken neue Artikel über Empfehlungen. Allein im Oktober wurden weltweit 21,7 Mio. Wünsche über Produktvorschläge in der App hinzugefügt. Damit gewinnt GoWish auch für den E-Commerce an Relevanz, weil Wunschlisten zunehmend als frühe Signale für Interesse, Bedarf und potenzielle Kaufabsichten dienen.

Auch die Downloadzahlen unterstreichen die Dynamik. Im Oktober verzeichnete GoWish nach Unternehmensangaben 2,8 Mio. Downloads. In den App-Store-Rankings zählt GoWish derzeit zu den meistgeladenen kostenlosen Apps in der Kategorie Lifestyle in Großbritannien, den USA und Schweden. Die dänische Schwester-App Ønskeskyen rangiert ebenfalls unter den führenden Apps dieser Kategorie in Dänemark und Norwegen.

Deutschland rückt in den Blick

In Deutschland ist GoWish im Google-Play-Store bereits sichtbar positioniert. Unter den kostenlosen Shopping-Apps belegt die App Rang 18 und liegt damit vor Joybuy, Ebay, MediaMarkt oder AliExpress. Der angegebene Stand ist der 5. November. Für Anbieter, die ihre Produkte früh im Inspirationsprozess platzieren wollen, zeigt die Entwicklung, wie stark sich Wunschlisten als digitale Schaufenster etablieren.

Casper Ravn-Sørensen, CGO und Mitgründer von GoWish, verweist auf das internationale Potenzial der ursprünglich dänischen Idee und kündigt weitere Investitionen in die Plattformentwicklung an. Das Unternehmen erwartet in den kommenden Monaten vor Weihnachten weitere fünf Mio. neue Nutzer.