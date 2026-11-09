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Sieben von zehn Anrufen bei KI-Telefonassistenten in Großbritannien enthalten ein „bitte“ oder „danke“, zitiert Techradar.com Zahlen des KI-Telefondienstes Fonio.ai. Gut die Hälfte der Anrufer eröffne das Gespräch mit einem Gruß, 55 Prozent bedankten sich mindestens einmal. Jeder Achte entschuldige sich sogar bei der Maschine, wenn er sich vertan habe. Zwei Prozent erkundigten sich, wie es der KI gehe – Smalltalk mit dem Sprachcomputer.

Britische Nutzer begegnen Telefonassistenten auf Basis von KI auffallend höflich. Nach Zahlen des KI-Telefondienstes Fonio.ai, über die Techradar.com berichtet, enthalten sieben von zehn Anrufen bei solchen Systemen ein „bitte“ oder „danke“. Die Daten zeigen damit, dass viele Menschen auch dann an vertrauten Gesprächsritualen festhalten, wenn am anderen Ende keine Person antwortet. Höflichkeit bleibt Teil des Gesprächs Mehr als die Hälfte der Anrufer eröffnet den Kontakt mit einem Gruß. Laut der Erhebung sagen 52 Prozent zu Beginn „hello“, „hi“ oder „good morning“. 55 Prozent bedanken sich mindestens einmal bei der digitalen Stimme. Diese Werte deuten darauf hin, dass klassische Umgangsformen aus menschlichen Gesprächen direkt auf automatisierte Sprachdialoge übertragen werden. Besonders bemerkenswert ist der Umgang mit Fehlern. Rund jeder achte Nutzer, also 12 Prozent, entschuldigt sich beim Assistenten, wenn ihm im Gespräch ein Irrtum unterläuft. 13 Prozent verabschieden sich vor dem Auflegen, weitere 7 Prozent wählen sogar ausführlichere Formeln wie „have a good day“ oder „take care“. Die Maschine braucht diese Höflichkeit nicht, wird aber behandelt, als könne sie soziale Signale einordnen.

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Smalltalk mit der Maschine Ein kleiner, aber aufschlussreicher Anteil geht noch weiter: Zwei Prozent der Befragten fragen den Assistenten, wie es der KI gehe. Damit nähert sich die Interaktion einem Gesprächsmuster, das sonst für Menschen reserviert ist. Daniel Keinrath, Mitgründer von Fonio.ai, beschreibt das Verhalten als typisch britisch: Selbst wenn Nutzer wüssten, dass sie mit einer KI sprechen, brächten sie dieselben Manieren mit wie in einer Unterhaltung mit einer realen Person. Die Beobachtung passt zu einer breiteren Entwicklung im Alltag. Sprachsysteme werden nicht mehr nur als Werkzeug bedient, sondern zunehmend wie Gesprächspartner adressiert. Für Anbieter solcher Dienste ist das relevant, weil Tonalität, Pausen, Begrüßung und Abschluss den Eindruck einer Anwendung prägen. Die Technologie wird damit stärker über soziale Routinen bewertet. Kostenfrage und Kontrollverlust-Fantasie Die Höflichkeit hat auch eine technische Seite. TechRadar verweist auf Aussagen von OpenAI-Chef Sam Altman, wonach zusätzliche Dankesformeln erhebliche Stromkosten verursachen können. Genannt werden „tens of millions of dollars“ an Elektrizitätskosten. Jede zusätzliche Eingabe erzeugt Rechenaufwand, auch wenn sie sozial harmlos wirkt. Eine weitere Umfrage von Future PLC, dem Eigentümer von TechRadar Pro, nennt einen ähnlichen Befund. Im Februar 2026 wurden mehr als 1.000 Personen befragt. Rund 70 Prozent gaben an, im Umgang mit KI höflich zu sein. Zwölf Prozent nannten als Motiv sogar die Sorge vor einem möglichen Roboteraufstand. Belegt ist damit vor allem ein Muster: Höflichkeit gegenüber KI ist bereits ein verbreitetes Verhalten – mit rund 70 Prozent Zustimmung in der Future-PLC-Erhebung vom Februar 2026.

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