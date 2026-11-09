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Wayfair hat im dritten Quartal den Umsatz um 9,7 Prozent auf 3,42 Mrd. Dollar gesteigert und schreibt nach vier Verlustquartalen wieder schwarze Zahlen, berichtet Digitalcommerce360.com. Schneller sei der Einrichtungshändler seit der Pandemie nicht gewachsen, obwohl der US-Markt stagniere. Das Plus stamme allein aus den USA, international sei der Umsatz weiter geschrumpft. Der Traffic aus KI-Tools habe sich binnen eines Quartals mehr als verdoppelt und mache trotzdem erst rund ein Prozent aus.

Wayfair meldet für das dritte Geschäftsquartal 2026 das stärkste Wachstum seit der Pandemie und kehrt zugleich in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz stieg im Zeitraum bis zum 30. September laut Digitalcommerce360.com um 9,7 Prozent auf 3,42 Milliarden Dollar. Nach vier Quartalen mit Nettoverlusten schreibt der US-Einrichtungshändler damit wieder schwarze Zahlen. Es ist zudem das sechste Quartal in Folge mit einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr. Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft Die Dynamik stammt nach Angaben von CEO Niraj Shah nahezu vollständig aus dem Heimatmarkt. In den USA legte der Umsatz um mehr als elf Prozent zu, obwohl der breitere Markt für Wohn- und Einrichtungsausstattung dort nach Unternehmensangaben weitgehend stagnierte. International blieb die Entwicklung dagegen schwächer: Außerhalb der USA ging der Umsatz weiter zurück. Wayfair wächst damit vor allem dort, wo das Unternehmen bereits eine starke Marktposition besitzt. Operativ stützten mehr Bestellungen und eine größere Kundenbasis das Quartal. Wayfair lieferte 11 Millionen Bestellungen aus, ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl aktiver Kunden erhöhte sich um 4,7 Prozent auf 22,2 Millionen. Für den Onlinehandel im Möbel- und Einrichtungssegment ist das ein bemerkenswertes Signal, weil die Nachfrage im US-Markt insgesamt kaum wächst.

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Investitionen in Kundenbindung, Stores und KI Wayfair investiert weiter in Programme zur Kundenbindung, Creator-Partnerschaften, stationäre Geschäfte und Initiativen rund um KI. Ziel ist es, Käufer häufiger zurück auf die Plattform zu bringen und neue Zugänge zur Produktsuche zu erschließen. Dazu arbeitet der Händler mit Google, OpenAI und Meta zusammen, um auf KI-gestützten Shopping-Plattformen präsenter zu werden. Der Effekt ist bereits sichtbar, bleibt aber im Verhältnis zum Gesamtgeschäft klein. Der von KI-Tools vermittelte Traffic hat sich gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt. Dennoch entfallen erst rund ein Prozent aller Besuche auf diesen Kanal. Für Wayfair ist KI damit ein schnell wachsender, aber noch früher Zugangspunkt in der Customer Journey. Parallel setzt das Unternehmen auf Marketing-Formate und Creator-Kooperationen, um Reichweite und Wiederkäufe zu stärken. Die Kombination aus wachsender Kundenbasis, höheren Bestellzahlen und wieder erreichter Profitabilität verbessert die Ausgangslage nach mehreren Verlustquartalen. In der Top-1000-Datenbank von Digital Commerce 360 wird Wayfair auf Rang 11 der größten Onlinehändler Nordamerikas geführt. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob Wayfair die US-Dynamik halten und das internationale Geschäft stabilisieren kann. Besonders offen bleibt, ob der KI-vermittelte Traffic über rund ein Prozent hinauswächst.

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