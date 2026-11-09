Merken Teilen

Youtube baut die Startseite seiner Android-App um, berichtet GoogleWatchBlog.de. Die Navigationsleiste schrumpfe auf Startseite, Shorts, Upload-Button und Kontomenü, der Tab für abonnierte Kanäle fehle komplett. Stattdessen könne man per Prompt eigene KI-Feeds anlegen, die sich laufend selbst auffüllten. Die Reaktionen der Nutzer seien überwiegend negativ. Das Blog erwartet dennoch keinen Rückzieher: Kuratierte Feeds gäben Youtube mehr Kontrolle als Abos, die Nutzer ohnehin nur zögerlich pflegen.

YouTube überarbeitet die Startseite seiner Android-App deutlich. Wie GoogleWatchBlog.de berichtet, läuft der neue Aufbau bereits per serverseitigem Update bei immer mehr Nutzern ein. Die mobile Einstiegsseite, die über Jahre nur behutsam verändert wurde, erhält damit eine neue Struktur und rückt personalisierte Empfehlungen stärker in den Vordergrund. Weniger Navigation, kein sichtbarer Abo-Tab Die auffälligste Änderung betrifft die untere Navigationsleiste. Sie besteht künftig nur noch aus Startseite, Shorts, Upload-Button und Kontomenü. Der bisherige Tab für abonnierte Kanäle fehlt in dieser Leiste komplett. Für Vielnutzer ist das ein spürbarer Eingriff, weil abonnierte Inhalte bisher als direkter Einstiegspunkt erreichbar waren. Statt der gewohnten Abo-orientierten Nutzung setzt YouTube auf individuell erstellte Feeds. Nutzer sollen per Prompt eigene Themenströme anlegen können, die anschließend regelmäßig mit neuen Videos befüllt werden. Als Beispiele nennt YouTube Feeds wie „Witzige Podcasts für meinen 30-minütigen Weg zur Arbeit“, „Lange Dokumentationen für einen entspannten Abend“ oder „Hilf mir, neue DIY-Creator zu entdecken“. Mehrere solcher Feeds lassen sich parallel erstellen.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

KI-Feeds ersetzen vertraute Routinen Der Umbau verschiebt die Gewichtung der App: Abonnements treten sichtbar zurück, während automatisch kuratierte Inhalte mehr Raum erhalten. Für YouTube bedeutet das laut Bericht mehr Steuerungsmöglichkeiten auf der Startseite. Inhalte lassen sich dynamischer zusammenstellen, statt allein von den von Nutzern gepflegten Kanalabos abhängig zu sein. Die Reaktionen fallen dem Bericht zufolge überwiegend negativ aus. Kritisiert wird vor allem, dass ein vertrauter Navigationspunkt verschwindet und die App stärker auf algorithmische beziehungsweise promptbasierte Vorschläge setzt. Dennoch erwartet GoogleWatchBlog keinen schnellen Rückzieher. Der Bericht verweist darauf, dass Nutzer ihre Abonnements oft nur zögerlich verwalten, während kuratierte Feeds YouTube mehr Kontrolle über die Startseite geben. Rollout läuft bereits Google hatte die neue Startseite bereits einige Wochen zuvor im Rahmen des Made-on-YouTube-Events angekündigt. Nun erreicht das Design nach und nach weitere Android-Nutzer. Der Umbau markiert eine der sichtbareren Änderungen der mobilen YouTube-Oberfläche der vergangenen Jahre, weil er direkt den täglichen Einstieg in die App betrifft. Offen bleibt, wie stark YouTube auf die Kritik reagiert und ob der Zugriff auf abonnierte Inhalte an anderer Stelle prominenter platziert wird. Nach aktuellem Stand hält die Plattform jedoch am neuen Konzept fest. Der Rollout hat bereits begonnen und soll in Kürze bei allen Nutzern angekommen sein.

Merken Teilen