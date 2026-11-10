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In stark KI-exponierten Berufen schrumpft die Vollzeitbeschäftigung junger Einsteiger, zeigt ein Frühindikator des Ifo-Instituts. Bei den 20- bis 24-Jährigen sei sie seit dem dritten Quartal 2022 um 14 Prozent gesunken, obwohl die Beschäftigung in diesen Berufen insgesamt um 1,8 Prozent zugelegt habe. In klassischen Einstiegsfeldern wie Büroassistenz und IT-Support übernehme die KI bereits viele Tätigkeiten. Einen Kausalbeweis liefere der Indikator nicht; offen sei der Einfluss von Demografie, längeren Ausbildungszeiten und erschwerter Einarbeitung im Homeoffice.

Der Einsatz von KI verändert nach Einschätzung des ifo Instituts vor allem die Chancen junger Berufseinsteiger. Ein neuer Frühindikator des Ifo-Instituts zeigt: In Berufen mit hoher KI-Exposition geht die Vollzeitbeschäftigung der 20- bis 24-Jährigen deutlich zurück. Zugleich bleibt die Beschäftigung in diesen Berufsfeldern insgesamt stabil oder wächst sogar leicht. Nach den ifo-Daten sank die Vollzeitbeschäftigung junger Einsteiger in den am stärksten KI-exponierten Berufen seit dem dritten Quartal 2022 um 14 Prozent. Die Zahl ging von rund 279.000 auf 239.000 zurück. Im selben Zeitraum legte die Beschäftigung in diesen Berufen insgesamt um 1,8 Prozent zu. In den am wenigsten KI-exponierten Berufen sank die Beschäftigung dagegen um 6,4 Prozent. Das Muster deutet darauf hin, dass der Wandel zuerst am Einstieg in den Arbeitsmarkt sichtbar wird. Berufseinstieg als Frühwarnsignal ifo-Präsident Clemens Fuest sieht bislang keinen breiten Jobabbau durch KI. Junge Menschen, die neu ins Berufsleben starten, spürten die Veränderung jedoch zuerst. Der Indikator vergleicht Beschäftigung und Einstellungen nach Alter in 140 Berufen und setzt sie mit der KI-Exposition der jeweiligen Tätigkeiten in Beziehung. Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation, bezeichnet den Berufseinstieg als Frühwarnsystem des Arbeitsmarkts.

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Besonders betroffen sind klassische Einstiegsfelder, in denen viele Aufgaben standardisiert und damit gut automatisierbar sind. Dazu zählen unterstützende Bürotätigkeiten sowie IT-Support. In solchen Bereichen kann KI nach Einschätzung der ifo-Forscher bereits zahlreiche Tätigkeiten übernehmen, die bisher jungen Beschäftigten den Einstieg erleichtert haben. Ob KI Arbeit ergänzt oder ersetzt, macht für Einsteiger daher einen erheblichen Unterschied. Automatisierung trifft Jüngere früher Auch für die EU liefert der Indikator Hinweise: Wo KI vor allem automatisiert, werden junge Beschäftigte seltener eingestellt als ältere. Das spricht für eine Verschiebung innerhalb der Belegschaften, ohne dass daraus bereits ein flächendeckender Beschäftigungsabbau folgt. Die Entwicklung betrifft damit weniger die Gesamtzahl der Jobs als die Frage, welche Aufgaben am Anfang einer Laufbahn noch verfügbar sind. Die Autoren betonen zugleich die Grenzen ihrer Auswertung. Der Frühindikator beschreibt eine auffällige Entwicklung, liefert aber keinen Kausalbeweis dafür, dass allein der verstärkte KI-Einsatz den Rückgang verursacht. Zu prüfen bleibt, welche Rolle demografischer Wandel, längere Ausbildungszeiten oder erschwerte Einarbeitung im Homeoffice spielen. Die ifo-Forscher halten es deshalb für notwendig, Einstellungen weiter nach Alter und Berufsgruppen zu beobachten und neue KI-Technologien laufend einzubeziehen. Aus ihrer Sicht sollte Ausbildung stärker auf Fähigkeiten ausgerichtet werden, die KI ergänzen; offen bleibt vorerst die Erklärung für den Rückgang von 279.000 auf 239.000 Vollzeitstellen bei den 20- bis 24-Jährigen.

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