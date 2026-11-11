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Payback baut seine App mit Technik von Mirakl zum Marktplatz „Payback Produkte“ aus, berichtet Channelx.world. Neben Partnern des Bonusprogramms könnten dort auch andere Händler und Marken verkaufen und mehr als 35 Mio. aktive Payback-Kunden allein in Deutschland erreichen. Zum Start umfasse das Sortiment Elektronik, Wohnartikel, Haus und Garten, Mode und Sport; Angebot und Verkäuferzahl wolle Payback in den kommenden Monaten deutlich ausbauen. Ein Lager brauche Payback dafür nicht: Mirakl verwalte Verkäufer, Produktdaten und Bestellungen.

Payback erweitert Bonus-App zum Shopping-Kanal Payback baut seine App mit Technik von Mirakl zu einem neuen Commerce-Angebot aus. Unter dem Namen „Payback Produkte“ entsteht ein Marktplatz, auf dem bestehende Partner des Bonusprogramms sowie weitere Händler und Marken ihre Produkte direkt in der App anbieten können. Darüber berichtet Channelx.world. Damit verknüpft Payback Produktsuche, Kaufabschluss und Bonusmechanik in einer Umgebung, die viele Nutzer bereits für Angebote und Prämien verwenden. Die Reichweite ist der zentrale Hebel des neuen Modells: Allein in Deutschland zählt Payback laut Bericht mehr als 35 Mio. aktive Payback-Kunden. Für Marken und Händler entsteht damit ein zusätzlicher Vertriebskanal innerhalb einer App, in der Verbraucher regelmäßig mit Angeboten und Rewards interagieren. Payback kann sein bestehendes Ökosystem aus Mitgliedern, Partnern und Händlern stärker kommerziell nutzen, ohne selbst in ein klassisches, bestandsgetriebenes Handelsmodell einzusteigen. Sortiment startet breit und soll wachsen Zum Start umfasst das Angebot Kategorien wie Elektronik, Wohnen, Haus und Garten, Mode und Sport. Payback plant, Sortiment, Verkäuferzahl und verfügbare Funktionen in den kommenden Monaten deutlich auszubauen. Die App wird damit von einem Bonus- und Angebotskanal zu einer breiteren Einkaufsumgebung, in der Shopping, Sparen und Prämien enger zusammengeführt werden.

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Für teilnehmende Händler und Marken liegt der Vorteil in der Platzierung innerhalb eines etablierten Kundenumfelds. Produkte können dort sichtbar werden, wo Nutzer bereits nach Vorteilen suchen oder auf Angebote reagieren. Für Payback wiederum eröffnet der Ansatz die Möglichkeit, die eigene Rolle im E-Commerce auszubauen, ohne selbst ein vollständiges Handelsinventar vorhalten zu müssen. Mirakl liefert die Marktplatz-Technologie Technisch setzt Payback auf Mirakl. Die Plattform übernimmt laut Bericht zentrale Aufgaben wie das Onboarding und Management von Verkäufern, die Integration von Sortimenten sowie die Steuerung von Bestellungen. Auch Produktdaten werden über Mirakl verwaltet. Dadurch kann Payback die Kundenerfahrung kontrollieren, während Händler ihre Angebote über die Marktplatzstruktur einbringen. Ein wesentlicher Unterschied zum klassischen Onlinehandel liegt darin, dass Payback ohne eigenes Lager arbeiten kann. Mirakl stellt die Infrastruktur bereit, um Verkäufer, Produktinformationen und Bestellungen skalierbar zu orchestrieren. Das senkt die operative Komplexität für Payback und erlaubt zugleich einen schnelleren Ausbau des Angebots, wenn weitere Händler und Marken eingebunden werden. Die Kooperation ist deshalb mehr als eine technische Erweiterung der App. Payback nutzt seine vorhandene Reichweite und Loyalitätsexpertise, während Mirakl die Marktplatzarchitektur und Plattformkompetenz einbringt. Der nächste Prüfpunkt wird sein, wie stark Payback Sortiment, Verkäuferbasis und Funktionen in den kommenden Monaten ausweitet.

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