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Digitec Galaxus öffnet seinen Produktkatalog für Claude und ChatGPT, berichtet IT-Magazine.ch. Der Händler sei nach eigenen Angaben der erste in der Schweiz, der sich an beide Chatbots anbindet. Technisch laufe das über das „Model Context Protocol“ (MCP): Der Chatbot greife direkt auf den Katalog zu, statt das Netz abzugrasen. Die Treffer erschienen im Galaxus-Design, ein Button führe zur Produktseite. Bestellen lasse sich im Chat noch nichts. Die Idee liege natürlich auf dem Tisch, zunächst wolle Galaxus aber erst Erfahrungen sammeln.

Digitec Galaxus öffnet seine Produktsuche für Claude und ChatGPT. Wie berichtet IT-Magazine.ch, bezeichnet sich der Schweizer Online-Händler als erster Anbieter im Land, der seinen Produktkatalog an beide grossen Chatbots anbindet. Für den Onlinehandel ist das ein relevanter Test: Die Recherche nach Geräten und Artikeln wandert damit in vertraute Chat-Oberflächen, bleibt aber an die Daten des Händlers gekoppelt. Produktsuche direkt im Chat Nach der Einrichtung können Nutzerinnen und Nutzer über Claude oder ChatGPT im Galaxus-Katalog recherchieren. Bei Claude erfolgt die Verbindung über einen Connector, der bereits von Anthropic aufgenommen wurde und im Tab „Discovery“ zu finden ist. Bei ChatGPT lässt sich der Connector zunächst manuell hinzufügen; die offizielle Aufnahme ins Connector-Verzeichnis läuft bereits. Ein kostenpflichtiges Abo ist für die Nutzung laut Digitec Galaxus nicht erforderlich. Die Ergebnisse erscheinen im gewohnten Galaxus-Design innerhalb des KI-Chats. Über einen Button gelangen Nutzerinnen und Nutzer zur jeweiligen Produktseite. Damit bleibt der Kaufabschluss zunächst im Shop: Den Warenkorb zu befüllen oder direkt aus dem Chat heraus zu bestellen, ist zum Start noch nicht möglich. Digitec Galaxus verweist jedoch darauf, dass ein solcher Ausbau bereits als Option geprüft wird.

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Technisch setzt Digitec Galaxus auf das „Model Context Protocol“, kurz MCP. Dieses Verfahren erlaubt es den Chatbots, eine externe Datenquelle einzubinden. Der Chatbot greift dadurch direkt auf den Produktkatalog zu, statt Informationen frei im Netz zu suchen. Für die Qualität der Produktsuche ist das wichtig, weil die Recherche auf der vom Händler bereitgestellten Datenbasis aufsetzt. Die Integration ist damit auch ein Testfeld für Produktdaten in dialogbasierten Anwendungen. Die Produkttreffer werden innerhalb des Chats dargestellt, führen aber über den Button zurück zur Produktseite. Aktuelle Rabatte zählen nach Angaben des Unternehmens zu den Informationen, die im KI-Chat nicht angezeigt werden. Damit bleibt die Chat-Suche zum Start eine Recherchefunktion und ersetzt den Shop-Prozess noch nicht. Zur Datenerfassung erklärt Digitec Galaxus, dass gespeichert werde, mit welcher KI welche Produkte gesucht werden. Prompts oder Nutzerdaten würden jedoch nicht gespeichert. Das Unternehmen will nun Erfahrungen mit der neuen Produktsuche sammeln und daraus ableiten, wie der Dienst weiterentwickelt wird. Offen bleibt vor allem, ob und wann Funktionen wie Warenkorb oder Bestellung direkt im Chat ergänzt werden. Digitec Galaxus nennt diese Idee bereits, will aber zunächst den laufenden Betrieb auswerten. Die nächsten Entscheidungen sollen in den kommenden Wochen und Monaten fallen.

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