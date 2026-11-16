Amazon baut an einer Produktdatenbank namens „World Product Graph“, die Kunden länger im eigenen Shop halten soll, berichtet Techinasia.com unter Berufung auf einen internen Planungsentwurf.

Sie solle Herstellerangaben mit Daten verknüpfen, die ein Crawler von den Websites anderer Händler einsammle, und den KI-Assistenten Alexa for Shopping schlauer machen. Ob und wann Amazon das umsetze, sei offen. Gleichzeitig prozessiere der Konzern gegen Perplexity, weil dessen Shopping-Agent ohne Erlaubnis in Amazons Shop einkaufe.

Quelle: techinasia.com