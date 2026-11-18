Google bringt seine KI-Funktion „Ask Maps“ nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz, berichtet Golem.de.

Sie verknüpfe Daten zu 300 Mio. Orten mit den Gemini-Modellen, beantworte Alltagsfragen und baue Reisepläne. In den USA solle sie bald auch bestellen: Auf Zuruf suche sie geöffnete Restaurants entlang der Heimroute und lege das Wunschgericht zur Prüfung in den Warenkorb. Partner seien zunächst die Kassensysteme Square und Toast, Uber Eats solle folgen. Auch Hotels, Veranstaltungen samt Ticketlinks und Friseurtermine solle Ask Maps dort finden.

Quelle: golem.de