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Die Token-Preise sinken, die KI-Rechnungen aber steigen trotzdem: 59 Prozent der Großunternehmen geben mehr aus als geplant, jedes fünfte überzieht sein KI-Budget um über 30 Prozent, berichtet Techradar.com unter Berufung auf Capgemini.

Teuer seien neben Tokens auch Schulung, Governance, menschliche Kontrolle und die Nachbearbeitung. Als Ausweg gelte ein LLM-Mix, je nach Kosten und Leistung. Künftig zähle weniger die Budgettreue als der Geschäftsnutzen – den allerdings bislang kaum ein Unternehmen der KI zuordnen könne. Quelle: techradar.com

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