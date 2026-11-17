Baidu, das chinesische Gegenstück zu Google, hat im dritten Quartal 46 Prozent weniger verdient als im Vorjahr, berichtet Scmp.com.

Unterm Strich seien umgerechnet 196 Mio. Euro geblieben, der Umsatz sei um ein Prozent auf 4,3 Mrd. Euro gesunken. Die KI-Sparten mit Cloud, Anwendungen und Marketing hingegen seien um 37 Prozent gewachsen, ihr Anteil am Kernumsatz liege inzwischen bei 53 Prozent. Das klassische Werbegeschäft sei um 24 Prozent geschrumpft. Eine Analystin von CCB International führe das auf KI-generierte Suchantworten zurück, die klassische Anzeigenplätze zunehmend verdrängten.

Quelle: scmp.com