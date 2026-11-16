Die ASEAN-Staaten haben in Manila ihr erstes rechtlich bindendes Abkommen zur Digitalwirtschaft unterzeichnet, berichtet Euronews.com.

Ab Mai 2027 löse es den E-Commerce-Pakt von 2019 ab, verknüpfe nationale Zahlungssysteme und lockere die Pflicht, Handels- und Finanzdaten lokal zu speichern. Zudem setze es auf E-Rechnungen, digitale Frachtpapiere und elektronische Unterschriften. Der Markt wachse kräftig: Google, Temasek und Bain erwarteten in Südostasiens Digitalsektoren dieses Jahr ein Transaktionsvolumen von 368 Mrd. Dollar, bis 2035 mehr als eine Bio. Dollar.

Quelle: de.euronews.com