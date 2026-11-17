Obi baut sein Geschäft mit Handwerkern und Bauunternehmen aus und setzt dabei laut Pressemitteilung auf Salesforce.

Wer in den Pro-Bereichen der Märkte berät, sehe Kaufhistorie und Vorlieben des Gewerbekunden und bestelle mit wenigen Klicks direkt für ihn. Die Plattform unterstütze zudem den Partner-Marktplatz, Solarinstallationen durch Partner und das Retail-Media-Geschäft. Nach wenigen Monaten Implementierung laufe das System in Deutschland und Österreich, die Schweiz folge in Kürze.

Quelle: salesforce.com