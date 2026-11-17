Das könnte Sie auch interessieren

Merken Teilen

Drei Viertel der Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten haben binnen eines Jahres mehr für Laptops, Server und andere IT-Ausstattung bezahlt, zeigt eine Umfrage des Bitkom.

Hauptgrund sei der Hunger der KI-Rechenzentren nach Speicherchips: Die Hersteller stellten auf Hochleistungsspeicher mit hohen Margen um, und der Ausbau neuer Kapazitäten dauere. Viele Firmen sparten deshalb: 69 Prozent der Betroffenen nutzten ihre Geräte länger als geplant, 48 Prozent verschöben Anschaffungen, 42 Prozent kauften weniger. Rund jedes vierte betroffene Unternehmen lege sogar ganze Projekte auf Eis. Quelle: bitkom.org

Merken Teilen