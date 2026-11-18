„123456“ bleibt das beliebteste Passwort der Welt, berichtet Techradar.com. Die Zahlenfolge führe zum siebten Mal in acht Jahren, dahinter folgten „admin“ und, für oberflächlich an Sicherheit Interessierte: „12345678“.

Wer es persönlicher mag, verewige seine Idole: LeBron James, Messi oder gleich „Skibidi“ hielten auch Top-Positionen, obwohl sie in Sekundenbruchteilen zu knacken seien. In Zeiten der KI, mit Quantencomputern am Horizont, besteht die Menschheit darauf, dass besonders die obere Tastaturreihe für Passwörter ausreichend sei.

Quelle: techradar.com