Händler müssen künftig auch Einkaufsassistenten wie ChatGPT, Gemini und Claude überzeugen, zitiert Retail-News.de eine Studie von BCG.

Bis 2030 könne bei mehr als der Hälfte der weltweiten Online-Ausgaben ein KI-Agent mitmischen. Für 91 Prozent der Händler sei der Verlust der Kundenbeziehung ein zentrales Risiko. Zugleich halte nur knapp jeder Fünfte seinen Marktplatz für ausreichend vorbereitet; häufig hapere es an einheitlichen Produktdaten, Schnittstellen und moderner IT.

Quelle: retail-news.de