JD.com zieht KI durch die gesamte Kette, vom Verkaufsgespräch bis zum Paketroboter, berichtet Retailasia.com.

Die KI-Einkaufsberatung zähle fast 80 Mio. aktive Nutzer, mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr. Händlern stelle der Konzern Werkzeuge für Produktlisten, Marketing und Kundenservice bereit. Ein Design-Agent senke die Kosten für Content-Produktion um bis zu 99 Prozent. Mit Avatar-Livestreams habe JD.com für über 100.000 Händler rund 250 Mio. Euro Handelsvolumen generiert.

Quelle: retailasia.com