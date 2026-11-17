Marks & Spencer verkauft Damen-, Herren- und Kindermode sowie Dessous künftig auch über Zalora in Südostasien, berichtet Insideretail.asia.

Die Zalora-Mutter Global Fashion Group bündele die Ware dafür in einem Lager in Kuala Lumpur und verschicke sie aus der Region statt aus Großbritannien. Das beschleunige Lieferungen und Retouren, ohne dass M&S eigene Lager oder Zustellnetze aufbauen müsse. Parallel starte der britische Händler auf The Iconic in Australien und Neuseeland, auch dort mit GFG als Logistiker.

Quelle: insideretail.asia