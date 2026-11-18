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Black Friday weitet sich in den USA zur Dauersaison aus, berichtet Retaildive.com. Wegen der hartnäckigen Inflation habe ein Teil der Kunden schon im Sommer mit den Weihnachtseinkäufen begonnen.

Zugleich wandere der Höhepunkt nach hinten: Laut Bank of America plane knapp 30 Prozent, den Großteil der Weihnachts-Anschaffungen Anfang bis Mitte Dezember zu erledigen, nach rund 20 Prozent im Vorjahr. Neuen Kanälen begegne die Kundschaft dabei wieder skeptischer: Der Direktkauf über soziale Netzwerke sei von 35 auf 14 Prozent eingebrochen; eine Mehrheit von 70 Prozent verzichte auf die Beratung durch KI-Assistenten. Quelle: retaildive.com

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