Nur jeder achte Online-Shop im DACH-Raum liefert Werbeplattformen verlässliche Verkaufsdaten, zeigt eine Studie von Digitl.

Heikel sei das für KI-gestützte Gebotssysteme, die aus gemeldeten Verkäufen lernen. Abhilfe verspreche serverseitiges Tagging, bei dem der Shop-Server statt des Browsers die Daten erfasst. Unter Shops mit Google Analytics und Tag Manager nutze es inzwischen fast jeder dritte (31 Prozent, Vorjahr: 24). Die Otto-Tochter Baur melde Gewinnwerte in Echtzeit an Google Ads und zähle seither mehr als doppelt so viele Conversions.

Quelle: openpr.com