Nur noch 13 Prozent der Österreicher, die online kaufen wollen, planen in der Black Week Bestellungen bei Temu oder Shein, nach 21 Prozent im Vorjahr, zeigt eine Umfrage von Handelsverband.at.

Heimische Online-Shops wolle dagegen fast jeder Zweite nutzen (44 nach 40 Prozent). Der Verband sieht darin die Wirkung von EU-Pauschalzoll und EU-Bearbeitungsgebühr. Auch der Laden gewinne: Mehr als die Hälfte wolle zumindest teilweise stationär einkaufen (54 nach 49 Prozent) . Das Budget pro Kopf steige auf 314 Euro, der Gesamtumsatz bleibe mit rund 460 Mio. Euro wahrscheinlich auf Vorjahresniveau.

Quelle: handelsverband.at